Portugal vs Marruecos, y Francia vs Inglaterra, las selecciones que se enfrentan hoy por un lugar en semifinales

El primer encuentro se disputará desde las 12 horas y el segundo desde las 16.

Este sábado cuatro selecciones se enfrentan por los cuartos de final de Qatar 2022 en busca de un lugar en semifinales.

Portuga vs Marruecos

Portugal, con Cristiano Ronaldo en duda entre los titulares, se enfrentará este sábado al sorprendente seleccionado de Marruecos, por los cuartos de final del Mundial.

El encuentro se juega en el Estadio Al Thumama, desde las 12, con transmisión de TyC Sports y con arbitraje del argentino Facundo Tello.

Marruecos es una de las grandes sorpresas mundialistas, con sus figuras en el arco como Bono -atajó tres penales ante España-, Achraf Hakimi en la defensa y Youssef En-Nesyri en el ataque.

El camino marroquí hasta ahora se enfrentó a Croacia (0-0), Bélgica (2-0) y Canadá (2-1) en la primera ronda y luego dejó en el camino a España, una de las favoritas, por penales tras igualar en cero.

Marruecos buscará ser el primer equipo africano en clasificarse a la semifinal de un Mundial tras las frustraciones de Camerún en Italia 1990, Senegal en Corea-Japón 2002 y Ghana en Sudáfrica 2010.

A lo largo de este Mundial, Portugal le ganó a Ghana (3-2) y Uruguay (2-0) en fase de grupos y en esa misma instancia cayó con Corea del Sur (2-1).

Portugal es una de las selecciones que mejor fútbol desplegó a lo largo de la competición y en el último enfrentamiento contra Suiza (6-1) tuvo a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes por una decisión táctica y su reemplazante Goncalo Ramos marcó tres goles.

De hecho, el entrenador, Fernando Santos contó en conferencia de prensa que tuvo una charla con el astro para contarle que no iba a jugar “desde el comienzo”.

“Otros entrenadores lo hacen diferente, yo hago el mío, siempre he hecho esto. Esa conversación tuvo que suceda. Fue justicia elemental nada de mi parte. No lo hago con todos, no diré que lo hago, porque no lo hago, pero el capitán del equipo, alguien que ya lo ha dado todo por el portugués. El fútbol, ​​por su profesionalismo, por lo que representa, tenía que tener esta conversación con él”, detalló.

“Me reuní con él, le di a conocerlo, no a escribir en la pizarra. Le expliqué: ‘No cuento contigo para el inicio, cuento contigo para el juego, creo. Vas a ser muy importante. Pensé que el partido iba a ser muy complicado, que su entrada podía ser importante. Cristiano no estaba muy contento, obviamente”, explicó.

Santos también comentó que la conversación fue “normal y sin complicaciones” aunque el delantero portugués no lo aceptó “fácilmente”.

“Nunca amenazó con irse de la concentración. Creo que es hora de parar con algunas cosas. Está un poco de moda señalar esas cositas. Salió para el calentamiento, saltó sobre todos los goles, corrió a celebrar. En el segundo tiempo, él y João Mário aplaudieron”, puntualizó.

“Dejen a Ronaldo en paz, no se lo merece, por todo lo que ha hecho por el fútbol portugués, no creo que se lo merezca”, pidió en la conferencia de prensa.

Además, en este partido se contrastarán dos formas diferentes de concebir el juego, ya que Portugal se fundamenta en el poderío ofensivo, con 12 goles, y Marruecos en el cerramiento defensivo, con tres vallas en cero en el Mundial (sólo Canadá le marcó) y mantiene un invicto de dos triunfos y dos empates.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos combinados en un Mundial tras verse las caras en la fase de grupos de 1986, con éxito marroquí por 1-3, y en Rusia 2018 con festejo de los lusos con un tanto de Cristiano Ronaldo.

A lo largo de la historia se dieron 11 partidos anteriores en fase eliminatoria en Copa del Mundo entre equipos africanos y europeos, con nueve de ellos ganados por europeos. La victoria de Senegal por 2-1 en la prórroga sobre Suecia en 2002 (octavos de final) y la victoria de Marruecos sobre España en la tanda de penaltis en la anterior ronda son las únicas excepciones.

Francia vs Inglaterra

Los seleccionados de Francia, actual campeón del mundo, e Inglaterra protagonizarán desde las 16 un apasionante cruce por los cuartos de final de la Copa del Mundo, tomando en cuenta la gran riqueza individual y el funcionamiento de ambos.

El encuentro se jugará en el Estadio Al Bayt, en la ciudad de Jor, a 45 kilómetros de Doha, con el brasileño Wilton Sampaio como árbitro, asistido por sus compatriotas Bruno Boschilia y Bruno Pires y el colombiano Nicolás Gallo a cargo del VAR.

El ganador de la eliminatoria se enfrentará en semifinales al vencedor del partido que animarán previamente este sábado desde las 12 Portugal y Marruecos, en la ciudad de Al Thumamaio,

Si al finalizar los 90 minutos el partido está empatado se jugarán 30 minutos suplementarios y de persistir la igualdad el semifinalista se definirá mediante remates desde el punto penal.

Promesa de gran partido, dos potencias europeas frente a frente, con mentalidad ofensiva, cada uno con sus armas, incentivados sabiendo que es una oportunidad única.

Francia sale a la cancha conociendo que posee acaso al jugador más desequilibrante del torneo, el delantero Kylian Mbappé, goleador del mundial con cinco tantos, un dilema sin resolución hasta ahora para las defensas rivales. No hay jugador que marque más diferencia que el galo en el “uno contra uno”, es una mezcla explosiva de velocidad y habilidad coronada generalmente con un remate fortísimo que es más que un pase a la red.

Pero, pese a que su figura eclipsa al resto, el equipo de Didier Deschamps no se limita al compañero de Lionel Messi en el PSG, ya que tiene como socio a Olivier Giroud, que hizo tres tantos y es el máximo anotador de los “blues” en la historia.

Francia es un equipo con exquisitos jugadores, la dupla de la zona media formada Aurélien Tchouaméni (22 años) y Ousmane Dembélé es notable, como así la zaga con Raphael Varane y Dayot Upamecano.

Es tanta la calidad y cantidad de jugadores con la que cuentan los galos que pasan “inadvertidas” las ausencias de N’Golo Kante, Presnel Kimpembe, Didier Pogba y, el Balón de Oro, Karim Benzema.

Francia en fase de grupos venció a Australia (4-1) y Dinamarca (2-1), cayendo con un equipo alternativo ante Túnez (0-1, venciendo en octavos a Polonia (3-1).

Ante tanta opulencia aparecerá Inglaterra, un equipo maduro, con la mezcla justa de la experiencia de varios y la juventud de muchos, con la urgencia de ganar un título para sumarlo a aquel lejano de 1966.

La derrota en semifinales de Rusia 2018 ante Croacia, en suplementario, y la dolorosa caída ante Italia, en Wembley, por tiros penales, en la final de la Euro 2020 (jugada en 2021) en donde los británicos fueron locales casi todo el torneo, son dos capítulos recordados.

La Inglaterra de Gareth Southgate tiene a Harry Kane, goleador y cada vez más jugador y asistidor, como estandarte de experiencia y al incipiente talento de Jude Bellingham, con frescos 19 años como elemento para quebrar al adversario.

Gran poder de gol el inglés con Marcus Rashford, Raheem Sterling (volvió de Inglaterra tras el robo sufrido por su familia), Phil Foden y Bukayo Saka, contando con un “caudillo” como el zaguero Harry Maguire en el fondo.

Inglaterra en fase de grupos venció a Irán (6-29 y Gales (3-0), empatando con Estados Unidos (0-0), en octavos superó a Senegal (3-0).

Francia es más vértigo, es fulminante, con un Mbappé que en pocos segundo destruye un sistema defensivo, mientras que Inglaterra es macizo, quizás con menor técnica, pero contundente a la hora de concretar.

La historia indica que jugaron 31 veces con ventaja inglesa de 17-9 con cinco empates. En Mundiales lo hicieron en dos ocasiones, en 1966, Inglaterra ganó 2-0 y en España 1982 los galos 3-1.

Un dato significativo y actual indica que de los últimos ocho encuentros que jugaron, Francia ganó cinco, dos empataron y solo uno fue para Inglaterra.

Fuente: Télam