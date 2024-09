Pronóstico: jueves despejado con probabilidad de heladas en las primeras horas de la mañana

El día se presenta soleado, pero con temperaturas mínimas bajo cero.

Según indica Contigencias de la provincia de Mendoza, hoy tendremos “poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas de intensidad moderada a fuerte en oasis cultivados. Minimas: Oasis norte y este: -3 a 1 C. Valle de Uco: Tunuyan, Vista Flores y San Carlos: -3 C. Agua Amarga y El Peral: 0.5 C: San Rafael y G. Alvear: -2.5 C y -4.0 C”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura promedio irá desde una mínima en 5°C y una máxima de 18°C.

Al igual que hoy, para mañana se espera un día soleado con ascenso de la temperatura.