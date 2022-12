Quedaron inauguradas las obras de remodelación integral de la calle Chile en Tunuyán

El acto tuvo lugar esta mañana.

Con la presencia del intendente Martín Aveiro, el ministro de Obras Públicas de la Nación y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, este miércoles por la mañana se inauguraron las obras de remodelación integral de la calle Chile en el centro del departamento de Tunuyán.

La remodelación integral de la calle Chile contó con la realización de nuevas redes de cloacas a más de cuatro metros de profundidad, de agua, conexiones domiciliarias, además del embellecimiento con la colocación de adoquines, el arreglo de veredas y cunetas. La obra tuvo un costo de 80 millones de pesos financiados íntegramente por el Ministerio de Obras Publicas de la Nación y se llevó adelante en menos de seis meses.

Durante la inauguración, el intendente Aveiro manifestó su enorme alegría por la inauguración de la obra y recalcó la importancia que va a tener para la ciudad tunuyanina, como así también para la de la zona comercial de la calle Chile y la realidad de los vecinos que la transitan a diario. Por otra parte destacó que la obra se hizo en tiempo récord y buscando entorpecer lo menos posible la actividad comercial de la zona, trabajando de lunes a jueves y dejando limpia la zona para no molestar el fin de semana. A su vez, el jefe comunal hizo alusión y se mostró sumamente agradecido a la tarea del ministro Gabriel Katopodis y del compromiso que ha tenido para con el pueblo de Tunuyán.

Por su parte, el ministro Gabriel Katopodis no evitó las respuestas en relación al conflicto suscitado alrededor de la coparticipación y el fallo de la Suprema Corte de Justicia, manifestando que el Gobierno Nacional no va a paralizar las obras en las provincias para darle cumplimiento al fallo que destina fondos a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias. Consideró que es un fallo arbitrario y mezquino pidiendo que intendentes, legisladores y el gobernador de Mendoza comprendan que en esta discusión se pone en juego como continúan las obras en toda la provincia. A la vez dijo que junto con el presidente se van a defender los intereses federales, indicando que esta no es una discusión de tributaristas ni de jueces, sino de cómo se quiere que sea la Argentina, indicando que el Gobierno Nacional quiere que sea con un Tunuyán y una Mendoza pujante con obras financiadas por La Nación, mejorando todo el desarrollo del país.

En el mismo sentido Katopodis añadió que la Corte Suprema tomó una decisión que no le correspondía, porque dicha decisión había sido tomada en el ámbito del Congreso de la Nación, donde los legisladores habían votado una ley en relación a esto. Pidió finalmente que quede claro que de cumplirse el fallo, la provincia de Mendoza recibiría un recorte de 8 mil millones de pesos de la obra pública nacional por año, manifestando que de ninguna forma eso sucederá durante este gobierno.