Ramón y Romano, en contra del avance del megaemprendimiento de papas en San Carlos

Los legisladores participan de la Audiencia Pública que se lleva a cabo en Pareditas.

Tal y como El Cuco Digital había anticipado, este jueves se realiza en el Polideportivo de Pareditas, San Carlos, la Audiencia Pública para llevar a cabo el Procedimiento de Evaluación Ambiental del proyecto Unidad Agrícola de Papas de San Fili.

San Fili, empresa de la que es dueño Fabio Calcaterra, primo de Mauricio Macri, provee de papas de ese distrito a la planta de papas congeladas que comparte en sociedad con la multinacional Simplot, ubicada en Luján de Cuyo. Ahora, la firma pretende ampliar la superficie cultivada, lo cual requiere del desmonte de otras 450 ha aproximadamente.

De la Audiencia Publica, instancia que brinda la posibilidad a los ciudadanos de influir en las decisiones que debe tomar en este caso la empresa, participaron los legisladores José Luis Ramón y Marcelo Romano, el director de Medio Ambiente del Municipio, Ricardo Funes, concejales, la organización Crece Desde El Pie, integrantes de la Sociedad Rural del Valle de Uco, productores y público en general.

En su exposición, el diputado nacional Ramón manifestó que solicitarán la nulidad de la Audiencia “para que vuelvan a hacerse una nueva en donde la empresa aporte la información, el Municipio nos permita participar y conocer esa información para que este megaemprendimiento de alto impacto sea conocido por todos los que formamos parte de la comunidad y se pueda desarrollar como corresponde. Mientras tanto, solicitamos que se suspenda el proceso hasta tener toda esa información que es adecuada; de lo contrario vamos a recurrir a la Justicia en los términos de las leyes ambientales para que se nos entregue la información y de esa manera pueda continuar este proceso”.

En tanto, el legislador acompañó el video con el siguiente texto: “Tenemos en claro que favorecer la producción y las industrias en Mendoza debe ser un objetivo central, pero no podemos contraponer a eso la desidia en materia de medio ambiente, sustentabilidad y salud pública”.

Por su parte, el senador provincial Romano hizo énfasis en el uso del agua y en ese sentido apuntó contra Irrigación y la “discrecionalidad con la que se maneja en los tratamientos del agua subterránea”.

También hizo una fuerte crítica a las autoridades del organismo, haciendo mención a Omar Sorroche, consejero del Departamento General de Irrigación del Río Tunuyán Superior, “que lo eligieron a dedo” y que mientras no sea “el pueblo de regantes” quien las elija, “vamos a estar supeditados a la discrecionalidad de un par de acomodados, que le esta yendo muy bien a ellos pero que a la no le está yendo para nada bien. El agua de Mendoza no se negocia pero se tiene que controlar, no solamente a quien la usa sino también a quien administra el recurso de todos nosotros. Mientras el Departamento General de Irrigación no se democratice, no se descentralice y no se empiecen a elegir autoridades que nos representen a los regantes empadronados o a los regantes de aguas subterráneas de la región, vamos a tener estos problemas”.

Síntesis de la Manifestación de Impacto Ambiental de San Fili

La Unidad Agrícola de Papas de San Fili se encuentra en producción desde 2008, en el distrito de Pareditas, departamento de San Carlos. Dispone de 6042 ha, de las cuales se encuentran implantadas 1740 ha, 670 ha son destinadas anualmente al cultivo de papa, el resto es cubierta con diferentes cultivos de verdeo a efectos de proteger el suelo de la erosión. Posee riego por pivot central alimentado por 14 pozos. El presente informe se presenta en base a la proyección de ampliar la superficie cultivada en campos donde ya existen lotes cultivados. La planificación incluye el desmonte de cuatro lotes para el período de 2021-2022 y cinco lotes adicionales para 2022-2023, lo cual requiere del desmonte de 450 ha aproximadamente distribuidas en campo Los Constructores, Los Ranchos y Latincer. Dicha ampliación de superficie no implicaría el aumento de superficie cultivada con papa (670 ha), sino que se planifica a efectos del cumplimiento de la rotación del cultivo con coberturas.

Los impactos de mayor significancia derivados de la limpieza y acondicionamiento del terreno corresponden a los generados sobre la flora y la fauna, principalmente debido a la eliminación de cobertura vegetal y lo que ello conlleva para la fauna pérdida de hábitat, principalmente. Por otro lado, resultará beneficioso en factores económicos dado que demandará de mano de obra para las actividades a desarrollar en la mencionada etapa.

En la etapa de manejo de cultivo, el impacto de mayor significancia corresponde al de reducción del recurso hidrogeológico como consecuencia del riego y fertilización del cultivo. A su vez, en dicha etapa se generarán impactos medianamente significativos sobre la fauna derivados de las actividades que generan emisión de ruido y presencia humana y en otro orden los recursos energéticos (electricidad y combustibles) por uso y demanda. Los beneficios significativos generados en esta etapa corresponden a la reducción de erosión como consecuencia de la implantación de coberturas de invierno que protegen el suelo de dicho proceso. Sumado a ello, se generarán impactos positivos sobre el nivel de empleo y la economía local y regional derivados principalmente de la actividad de siembra.

Finalmente, en la etapa de cosecha, los beneficios de mayor significancia se generarán sobre el nivel de empleo y la economía, sobre todo, en las labores relacionadas a las cámaras frigoríficas y la cosecha propiamente dicha. Por otro lado, el transporte del producto final a destino, generará un impacto negativo medianamente significativo sobre la infraestructura vial como consecuencia del tránsito y el deterioro de la misma. Otro impacto medianamente significativo resultaría del uso de los recursos energéticos (electricidad y combustibles), debido a su consumo.

La producción de papas de San Fili, es trasladada hasta la planta de papas prefritas y congeladas SIMPLOT, lo cual genera beneficios económicos a terceros por tratarse de un proceso de industrialización que, a su vez, demanda de mano de obra y genera valor agregado al producto.

En compensación por los desmontes requeridos para los nuevos lotes de cultivo, San Fili trabaja en un Plan de Forestación y desarrollo de corredores biológicos en conjunto con INTA, vivero FCA UNCuyo y la Dirección de Desarrollo Foresto Industrial.

Con respecto al manejo de los residuos, la Unidad Agrícola participa del Programa Agrolimpio a través del cual, entrega bolsones con los envases de agroquímicos triplemente lavados.

Por lo expuesto anteriormente, en base al estudio de cada uno de los efectos y las medidas de mitigación propuestas, se considera que la Unidad Agrícola de Papas de San Fili no generará impactos ambientales negativos significativos adicionales y podría ser viable desde el punto de vista ambiental.