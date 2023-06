Robo a comerciante de Tunuyán: “Fue la recaudación del fin de semana, que era para sueldos y alquileres”

Se llevaron el dinero de su vehículo que estaba estacionado fuero del local.

Un comerciante gastronómico sufrió el robo de una importante suma de dinero en Tunuyán. Según informó se trata de la recaudación de un fin de semana, que delincuentes se llevaron de su camioneta.

En diálogo con El Cuco Digital, Juan Pablo Ludeña, propietario de Casa de Té Tiffani y Fabula Restó relató que “el día de ayer, a las siete y diez de la tarde llego al negocio, estaciono la camioneta, una Kangoo sobre la vereda de enfrente de Fabula, por Emilio Civit, siete y once entro al negocio (…) Anoche me rompieron la cerradura de la camioneta, y me sacaron la morralera con casi 350 mil pesos que fue la recaudación de todo el fin de semana que era para pagar sueldos y alquileres”

“Estoy como muy angustiado, estoy bastante desesperado por la situación, porque no es que vivo de ahorros, ni tengo ahorros como para poder solventar esto porque justamente todos los ahorros que tenía los metí para la obra del restorán nuevo, por ende vivo el día a día”, lamentó

El comerciante dio cuenta del robo cuando le pidió al encargado que fuera a buscar la morralera donde estaba el dinero, a la camioneta. Al chequear las cámaras, pudo ver cómo los ladrones rompieron el tambor del vehículo y se llevaron el dinero.

“Vos te preguntas porqué estaba con la morralera arriba de la camioneta. Primero, porque en dos años desde que está Tiffani, nunca sufrimos un robo, ni siquiera una plantita, y la otra es que tengo un circuito de cámaras enorme y nunca pensé que me iban a robar”, explicó.

“Por el trajín del día la morralera quedó en la piecera del acompañante y ayer me bajé diez minutos al negocio, a las siete y media mando al encargado que vaya a mi camioneta que me traiga el bolso para yo dejar un dinero que hacía falta para pagar los alquileres hoy, y me dice ‘no está el bolso” y digo “no puede ser que me hayan robado’, estaba queriendo ignorar la situación. Busque por toda la furgoneta y no estaba” detalló.

“Empezamos a ver las cámaras y la cámara de Tiffani y la cámara de Fabula, toma justamente a las 19: 55 que pasan dos individuos que están cien por cien identificado por las cámaras -ahora queda a criterio de la Policía que los puedan encontrar-, pasan por enfrente del negocio y de las dos cámaras, se los filma perfectamente a los dos, llegan a la esquina, pegan la vuelta, pasan por un Toyota Corola que es del chef, pasan por un Bora que es del encargado y se van directamente a mi camioneta, se meten a la acequia del lado del que esta estacionada la camioneta, que esta medio oscuro, me rompen el tambor y me sacan la plata, el anillo de bodas que me lo había sacado porque se me inflaman las manos, toda la documentación, certificados, medicamentos, todo lo que tenía en esa cartera”, cerró angustiado.