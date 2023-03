San Carlos: joven denunció por acoso a un sujeto que ya tenía antecedentes por manosear a otra mujer

En esta oportunidad la víctima es Milagros, quien radicó la denuncia la semana pasada e hizo público su caso para advertir a otras jóvenes. En dialogo con El Cuco Digital comentó la lamentable situación que está atravesando.

El acoso es cuando una persona persigue, molesta, vigila, busca la cercanía física o los contactos con otra persona de forma insistente y regular y sin que tenga autorización para hacerlo o la persona que está siendo seguida desee esta situación. El acoso puede darse de forma física, psicológica, o mediante el uso de las tecnologías, bien sea a través del internet o teléfono.

En el caso del ciberacoso, la persona tiene como propósito vigilar los movimientos diarios de la víctima a través de las redes sociales y una vez obtenida la información privada comienza su proceso de acoso, lo que lleva al acoso sexual, u obsesión amorosa, sin poder aceptar un rechazo por parte de la víctima.

Este es el caso de Milagros Lazcano, una joven de Eugenio Bustos, San Carlos que denunció sufrir acoso, tanto por redes sociales como así también personalmente por parte de un sujeto de la comunidad, quien casualmente ya tiene antecedentes por manosear a una mujer hace dos años atrás. La chica d 22 años radicó la denuncia formal en la Comisaría 18º, quedando caratulada como “Av. Amenazas”.

Si bien el caso ya está en manos de la Justicia, Milagros decidió hacerlo público para advertir a otras jóvenes y que no tengan que pasar por la misma situación.

-¿Desde cuándo comenzó el acoso?

El acoso empezó a mediados de febrero, recibiendo mensajes y llamadas. Luego del 10 de marzo empecé a recibir mensajes más obscenos, a ser perseguida por el sujeto y hasta fotografías. No solo recibía acoso en mi celular, sino que le mandaba amenazas y hasta fotografías al celular de mi mamá.

¿A cuántas chicas les está ocurriendo lo mismo?

A muchas chicas le está pasando o han pasado por lo mismo. Hice una publicación y recibí muchísimos mensajes, llamadas y comentarios de chicas del todo el Valle de Uco. Más de 30 chicas aproximadamente.

¿Cuándo hiciste la denuncia? ¿Hubo respuestas?

La denuncia la radique el día 16 de marzo a las 21: 15 aproximadamente pero aún no veo respuesta.

Me gustaría que se tomen las medidas correspondientes y corten con este sujeto. Si es posible arrestarlo para que ninguna chica más reciba ningún tipo de acoso de dicha persona.

¿Por qué decidiste hacer público el acoso por redes sociales?

Decidí hacer público esto porque lo necesité, necesito que el Valle de Uco se entere la clase de persona que vive en nuestro departamento. No quiero que le pase a ninguna otra chica más. Incluso quiero que se haga algo para que ninguna sufra como lo estoy sufriendo yo y que se haga algo por las chicas que también ya lo vivieron.

¿Qué otras cosas tuviste que hacer luego del acoso? ¿Cómo te sentís al respecto?

Luego del acoso tuve que bloquear perfiles del sujeto, tuve y tengo que salir a la calle acompañada, ir a cursar con mucho cuidado.

¿Cómo me siento al respecto? La verdad que no tan bien; es lamentable la situación que me tocó vivir. Estar con miedo, salir de mi casa acompañada es muy feo. Me siento perseguida, acosada y sobre todas las cosas, esto queda en mi cabeza y es muy difícil borrarlo.

¿Continúa el acoso hasta el día de hoy?

Hoy en día sigue acosando por mensajes, y personalmente en la calle el día sábado recibí acoso por parte del hombre. El día lunes recibí acoso a través de Facebook. ¡Y el día martes recibí otra solicitud del sujeto!

Luego de que la joven contará su caso en las redes, varios usuarios expusieron en los comentarios que no es la primera vez que el sujeto realiza estas practicas.

“Este pibe no es la primera vez que hace éste tipo de cosas acosando chicas no solo vía redes sino en vía pública y etc. Lo lamentable de esto es qué no se hace nada al respecto y lo justifican diciendo qué el “chico” tiene problemas, problemas para hacer éste tipo de cosas se ve qué no tiene. Deberían tomar algún tipo de medida con ésta persona ya qué muchas chicas le tienen pánico a dicho sujeto. El tuyo es uno de muchas cosas qué hace y ha hecho durante un hace varios tiempo. No queda otra qué cuidarnos entre todas de tipos cómo él, y hacer escrache socia para que tengan todo tipo de ciudado cualquier chica con él. Lamentable es todo esto” expuso un usuario.

Por su parte, otra usuario expresó: “Y pensar que este pibe de chiquito hace este tipo de acosos y con los años nadie hace nada, desgraciadamente sigue como si nada, pero ojalá alguien pueda darle el escarmiento que necesita xq hay que acabar con estos bestias de una vez x todas”.

A su vez quien también comentó fue una mujer que denunció al hombre hace dos años atrás, porque la había manoseado cuando caminaba por el parque:

Información sobre ciberacoso

¿El ciberacoso o grooming es un delito?

Sí, es un delito incorporado al Código Penal en el artículo 131.

¿Qué castigo tiene el ciberacoso?

Prisión de 6 meses a 4 años.

Qué hacer en caso de ciberacoso

Si conozco un caso de ciberacoso ¿dónde puedo asesorarme?

Llamando a la línea 137. Funciona para todo el país, las 24 horas los 365 días del año.

También podés comunicarte con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia al teléfono (+54 11) 5071-0044.

¿Tengo que hacer la denuncia en la comisaría?

Podés hacer la denuncia en una comisaría o en una fiscalía. Con tu denuncia, empieza la investigación del caso.

¿Qué es lo primero que debo hacer al conocer un caso de ciberacoso?

No borrar los contenidos de la computadora o teléfono celular. Las conversaciones, las imágenes y los videos que el acosador y la víctima hayan enviado deben ser guardados como prueba. También sirve hacer impresiones de pantalla y guardarlas.

No amenazar o enfrentar al abusador porque se alejará y será más difícil encontrarlo.

Comunicate con el 137.

Cómo ayudar a la víctima

¿Cómo debemos actuar con los niños y niñas cuando son víctimas de ciberacoso?

No retarlos por haberse contactado con desconocidos a través de la Web y haberles dado información íntima. Recordá que los niños y niñas siempre son víctimas y que los abusadores son especialistas en conseguir lo que buscan.

No avergonzarlos o hacerles sentir culpa. Esos sentimientos no ayudan y hacen más fuerte al abusador frente porque podrá extorsionarlos. El abusador puede usar la vergüenza que siente el niño o niña para decirle que no cuente nada de lo sucedido.

Dialogar: las personas adultas deben acompañar, contener y orientar a los niños y niñas en estas situaciones. Es necesario acompañar de la mejor manera en una situación que es angustiante.

Pedir asesoramiento en la línea 137 y denunciar.