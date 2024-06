Se desarticuló una fiesta clandestina en Tupungato, donde los estudiantes festejaban el UPD: qué sucedió en el resto del Valle de Uco

El hecho sucedió en un salón del centro del departamento.

En las primeras horas de la noche de hoy miércoles, Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, detectó una fiesta clandestina en el departamento de Tupungato, donde alumnos estaban celebrando el “Último Primer Día” (UPD).

“Gracias a los controles previos y las tareas de investigación, personal de Relaciones Institucionales, que dependen del Ministerio de Seguridad, pudieron detectar esta fiesta y desarticular la misma sin mayores inconvenientes”, comentó Jorge Rodríguez, quien está al frente de la Departamental Tupungato.

Además, Rodríguez agregó: “ esta fiesta no estaba autorizada, no había ningún papel, por lo tanto, se lo notificó al dueño del lugar de este hecho y se pidió a los presentes que desalojen, todo se realizó de muy buena manera y no hubo ningún tipo de incidente ”.

El hecho tuvo lugar, en la zona centro del departamento y además de Relaciones Institucionales, participó también personal policial de la departamental Tupungato.

Valle de Uco

Respecto al resto del Valle de Uco, Alejandro Salinas, a cargo de la Jefatura Distrital, informó a Cuco Digital, que “no hemos tenido ningún tipo de intervención respecto a lo que tiene que ver con lo denominado UPD”, en líneas generales hemos tenido una jornada muy tranquila y eso muestra la buena conducta de nuestros jóvenes”, concluyó.

En la provincia de Mendoza

En el marco de un fuerte operativo por los festejos del “Último Primer Día”, el área de Diversión Nocturna, Ministerio de Seguridad y Justicia desactivó 22 eventos en toda la provincia.

Como resultado de estas acciones preventivas, se logró la desactivación de 9 salones con habilitación municipal y el resto fueron en canchas de fútbol, quinchos y lotes baldíos, entre otros, que incumplían las normativas y que operaban bajo la modalidad “hielerita”.

Desde el área de Diversión Nocturna, Alejandro Pozzi detalló que, en el Gran Mendoza fueron 9 cese de actividad, con una concurrencia en total de 2.500 personas aproximadamente. “Es importante señalar que alcanzar estos eventos no fue tarea sencilla, ya que no contaban con la autorización del Ministerio para llevar adelante este tipo de festejo”, señaló.

En este sentido, el funcionario resaltó que algunos eventos contaban con expendio de bebidas alcohólicas, venta de entradas y cuya publicidad había sido a través de las redes sociales. “Se recibieron aproximadamente 30 denuncias al 0800- 222-0900.”

El resto de las fiestas desactivadas fueron: 8 en Zona Este con la presencia en total de 1.000 de personas, 2 en el Valle de Uco con 100 invitados y 3 en Zona Sur con 150 jóvenes en el lugar.

En cuanto, a las sanciones, todos los dueños y/o organizados o propietarios del lugar recibieron una multa económica que rondar hasta los 3 millones de pesos.