Según el INDEC, la inflación de julio fue del 4%: en los últimos doce meses acumula un 263%

El número arrojado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, no fue el anunciado previamente por consultoras, ni el esperado por el gobierno, sin embargo registró un pequeña baja con respecto al mes pasado de 0,6%. En lo que va de la gestión Milei acumula un 120% acumulada.

La inflación de julio marcó un 4% y enfrió el entusiasmo del gobierno por mostrar un número que empezara con tres. La desaceleración fue menor a la esperada y apenas superó el medio punto con un 0,6% respecto del mes anterior. Así acumula una suba del 87% en lo que va del año y un 263,4% en los últimos 12 meses.

El dato fue mayor a lo esperado. Las consultoras arrojaban estimaciones por debajo del 4%. Equilibra, que dirige Martin Rapetti la ubicó en 3.5%, EcoGo de Marina Dal Poggeto pronosticó 3.9% y el REM que hace el Banco Central promediando los pronósticos de las principales consultoras el promedio arrojó un 3.7%. La consultora Synthesis que dirige Alejandro Vanoli fue la única que acertó con el 4% redondo que arrojó el IPC de julio.

La desorientación del gobierno con el número quedó en evidencia este miércoles cuando al hablar ante el Council de las Américas el presidente Milei dio un número de la inflación núcleo bastante por debajo del real. El que detectó el error fue el periodista Leandro Renou que publicó en X: “Cómo es que Milei, en el Council, dijo que el Ipc núcleo (sin regulados ni estacionales) daba 2,7 y dio 3,8? Cómo le hacen decir semejante error al Presidente?”.

“El gobierno estaba convencido de que iba a poder agitar un 3 adelante. Creo que hubo una subestimación del impacto de tarifas”, dijo a LPO un ex funcionario de Economía. Pero no fue el único segmento con importantes aumentos. Restaurantes y hoteles marcaron incrementos del 6,5% y bebidas alcohólicas y tabaco un 6,1% y alimentos y bebidas no alcohólicass, el rubro de mayor incidencia a nivel país, fue del 3.2%.

Otro dato llamativo fue el comportamiento del sector textil, la división con menor ritmo de aumento, del orden del 1.6%, probablemente afectada por la tremenda recesión que golpea el consumo. Hasta el cambio de gobierno ese rubro mostraba subas superiores al 10%.

El gobierno libertario se hizo el distraído y salió a a festejar el dato porque reflejó el menor aumento del año. “La profundización del proceso de desinflación, consecuencia del orden fiscal y monetario, se observa en la dinámica de las medias móviles de la variación mensual del IPC Nacional. La de 3 meses se ubica en el menor nivel desde feb-22, en tanto la de 6 es la más baja desde julio del 23”, afirmó Martín Vauthier asesor de Toto Caputo.

Del lado de enfrente adviertieron que el dato es malo. Para la ex ministra de Industria kirchnerista, Debora Giorgi, el IPC no arrojó un número más alto porque aún no refleja la actualización de tarifas y transporte. “Y aún así, sigue siendo un número muy alto para un mercado tan deprimido”, opinó.

Por su parte el Centro de Política Económica Argentina (CEPA) que dirigen Hernan Letcher y Julia Strada consideró que “La caída del consumo se mantiene como la principal razón de la moderación de precios en el rubro alimentos”.

Además desde el CEPA agregaron que “los datos de la inflación núcleo muestran estancamiento desde hace tres meses: 3,8% en julio, 3,7% en junio y mayo”.

Asimismo, deslizaron sospechaspor la brecha entre el IPC nacional del 4% respecto al 5.1% que marcó la inflación en CABA. “Si bien tienen ponderaciones distintas, al ajustar los ponderadores, el resultado del IPC nacional para julio 2024 arroja 4,74%”, señalaron. estos economistas kirchneristas y advirtieron que la serie histórica “muestra sólo 5 casos en los últimos 30, con variación inversa entre Ciudad y Nación, pero nunca con la magnitud actual equivalente a una brecha del 18,7%”.

