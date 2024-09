Suga de BTS reapareció en las redes disculpándose públicamente por el incidente con el scooter eléctrico

El rapero surcoreano envió un nuevo mensaje a sus seguidores tras concluir el interrogatorio en una dependencia policial

El fin de semana, Suga, integrante de BTS, volvió a pedir disculpas públicas en medio de la investigación policial que se le sigue por haber manejado un scooter eléctrico en presunto estado de ebriedad. El rapero fue detenido en la noche del 6 de agosto, luego de que cayese del aparato mientras intentaba estacionarlo cerca a su vivienda.

Según el informe policial difundido por la agencia Yonhap, un agente que patrullaba la zona se acercó para ayudarlo a levantarse, pero ahí se le detectó olor a alcohol. Una prueba de alcoholemia que superaba el 0.08% (límite establecido en la ley) dio motivo a que arrestaran al músico y se presentaran cargos en su contra. Tras obtener su declaración, Suga fue liberado.

Al cabo de unas horas, el rapero y su agencia BIG HIT enviaron comunicados con su versión del hecho. Suga, en su mensaje vía Weverse, admitió que había consumido alcohol en una cena, pero dijo que desconocía que usar su scooter en ese estado constituía una infracción. A pesar de ello, pidió disculpas a sus fans por “actos negligentes” y “asumió la responsabilidad completa” del hecho.

En los días posteriores, el tema no se apaciguó pues comenzaron a cuestionarse detalles en las versiones emitidas por la agencia contra los supuestos hallazgos de la policía. Parte de la opinión pública local acusó a Big Hit de restarle importancia al incidente pues se detectaron datos imprecisos en su primer comunicado.

También se supo que iniciaba una investigación formal para determinar las circunstancias del hecho y cuál sería la sanción para Suga en ese caso.

La carta de Suga

El 25 de agosto, el músico de 31 años publicó una carta a mano en la red social Weverse. A través de dicho texto, volvió a pedir perdón por “decepcionar y herir” a sus fans. “Cometí un grave error”, dijo.

Tras aceptar que manejó un scooter eléctrico por la acera después de haber bebido, Suga también pidió disculpas “por la confusión causada por la primera nota que subí apresuradamente el 7 de agosto”.

“Todo es culpa mía. Mi descuido está dificultando las cosas a todos los que se preocupan por mí. Intentaré no volver a cometer los mismos errores y viviré arrepentido”, agregó en el manuscrito traducido por PEOPLE.

El rapero, que colaboró con PSY en el 2022, lamentó el impacto de la polémica en la imagen de su grupo musical: “Debido a este incidente, he empañado enormemente los preciosos recuerdos que he hecho con los miembros y los fans y he empañado el nombre de BTS”.

“Les pido disculpas a los miembros, quienes siempre creyeron en mí y han tenido un momento complicado ahora por mi causa. También soy consciente de la decepción que deben haber sentido los fans que me siguen”, reflexionó la estrella de k-pop.

Suga concluyó su carta asegurando que aceptará “cualquier sanción que se le dé en el futuro, así como las críticas y regaños”.

Respondió a la policía

Como parte del proceso de investigación, Suga fue citado a la Estación de Policía de Yongsan en Seúl el viernes 23 de agosto, donde respondió a un interrogatorio de tres horas en compañía de su abogado.

Concluido su encuentro con las autoridades, el rapero declaró escuetamente a la prensa que esperaba fuera de la oficina. “Siento de veras haber causado una decepción tan grande a tanta gente. Estoy reflexionando profundamente sobre mis acciones”, dijo a los periodistas.

Cabe mencionar que Suga actualmente está cumpliendo su servicio militar; sin embargo, por las secuelas de una lesión anterior, labora en la modalidad de servicio social. Según una declaración previa de un vocero de la Oficina de Administración de Personal en el Servicio Militar, Suga no sería sancionado por su departamento pues “el incidente ocurrió fuera de su horario de trabajo”.

A pesar del incidente las ARMYS siguen apoyando internacionalmente a SUGA en redes sociales han creado hashtag en su apoyo. Además, se dedican a comentar toda clase de publicaciones donde hablen mal del cantante para defenderlo. Por si fuera poco, se han mostrado muy conmovidos por la última carta del cantante, ya que parece muy arrepentido.

Fuente: Infobae