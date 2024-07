Tunuyán cuna de campeones: las categorías Sub 16 y Sub 18, se consagraron campeones  del Apertura

Ahora jugarán el Torneo Regional, siendo cabeza de serie.

Días atrás, el departamento de Tunuyán, se coronó campeón a nivel provincial en vóley, en las categorías Sub 16 y Sub 18.

De esta manera, el departamento no solo demuestra ser fuerte en lo que respecta a la A1, siendo múltiple campeón en la última década, sino que se muestra como cuna de futuros grandes campeones.

Algunos integrantes de la Sub 16 y prácticamente todo el plantel de la Sub 18, ya han tenido su debut en la primera división y seguramente, en los próximos años, serán ellos los máximos referentes.

A nivel nacional, hoy Tunuyán, tiene a varios referentes que salieron desde las categorías formativas de Tunuyán: Leandro Aveiro, Bautista Amieva, Maciel Bueno, Ramiro Sancer, Santiago Sancer, entre otros.

Con un gran presente hoy se encuentra Fausto López, una de las grandes promesas del Indoor, que tiene Tunuyán y que ya sabe lo que es vestir la camiseta de la selección nacional.

También está Martino López, quien juega en la Sub 16 y la Sub 18, siendo clave en ambos planteles para la obtención de los títulos. Además, es parte de la Sub 17 de la selección Argentina, que durante el mes de agosto próximo, disputará el mundial de la categoría en Bulgaria.

Otros que se destacan y vienen pidiendo pista, son Agustín Ríos y Emiliano Contreras, dos nombres que fueron utilizados por el entrenador tanto en la Sub 16 como en la Sub 18, para obtener ambos títulos.

“Si bien en vóley se pueden ver acciones espectaculares de cada jugador, en este deporte se necesita de todos ya sea en la parte defensiva u ofensiva, es como jugar ajedrez, con la reina puedes hacer todo, pero necesitas si o si a todos”, comentó Cristian Escudero, entrenador de categorías Sub 16 y Sub 18.

Además, agregó: “se logró armar dos planteles muy competitivos, con jugadores muy referentes y eso nos permitió conseguir estos títulos”.

“Teniendo en cuenta estos dos planteles, seguramente nos tendremos que juntar con los entrenadores de primera, para ver a que hacemos en el próximo torneo que se viene, hoy la primera tiene un muy buen plantel más todos los jugadores que están en las selecciones de beach vóley”, concluyó el entrenador.

Lo que se le viene a Tunuyán en las categorías Sub 16 y Sub 18

Disputará en el mes de septiembre el Torneo Regional de la categoría siendo cabeza de serie y en caso de terminar entre los cuatro primeros del certamen, obtendrán un lugar en la Copa Argentina de clubes.

Plantel Sub 16

· Contreras, Blas Emiliano

· Domínguez, Francisco

· López, Martino

· Pellizari, Juan Ignacio

· Pechemiel, Bautista

· Riollo Benjamín

· Ríos Agustín

Plantel Sub 18

· Rougier, Nicolás

· Casado Tomas

· Nieva Jeremías

· López Martino

· Solía Matías

· Darino Adriano

· Ríos Agustín

· Alos Joaquín

· Contreras Emiliano

· Maveroff Santiago

· Pérez Santino

· Ortiz Mateo

· Navarro Lucio