Tupungato coronó a Elba Dellac, como Reina de los Adultos Mayores

Con 32 votos del público, la soberana fue la elegida como sucesora de Hilda González, que se despidió con nostalgia de su reinado, donde recibió mucho cariño en cada presencia social que tuvo.

En un marco de intenso calor y alegría durante la tarde noche de ayer se celebró la Fiesta del Adulto Mayor departamental que tuvo la participación de ciento de personas que se convocaron frente a la Explanada Municipal para alentar con mucho ánimo a las 9 candidatas que se postularon para ser la portadora de los atributos de Reina.

También alrededor de la Plaza San Martín se aglomeraron vecinas y vecinos disfrutando un día de descanso, mientras algunos circulaban por el Paseo Artesanal, espacio elegido para compras navideñas o de regalos especiales, donde también se posaron food trucks de comida y bebidas.

Cerca de las 21 horas, se dio inicio al evento al son de la canción icónica de las personas mayores “Vivir mi vida”, del productor neoyorquino Marc Anthony.

Las anfitrionas subieron al escenario saludando a sus seguidores que las vitoreaban con carteles coloridos, vinchas luminosas y bombos que despertaron las sonrisas de la Candidata N° 1 Ramona Perfecta Pesalache, Candidata N° 2 María del Carmen Baigorria, Candidata N° 3 María Inés Guzman, Candidata N° 4 Susana Elcira Arenas, Candidata N° 5 Gladys Griselda Sandoval, Candidata N° 6 Rosalía Cruz, Candidata N° 7 Elba Dellac, Candidata N° 8 María Raquel Bellido y Candidata N° 9 Amanda Mercedes Ramirez.

Luego los locutores cedieron el micrófono al Intendente Gustavo Aguilera que agradeció a todas las mujeres que se postularon por su energía y buen ánimo para vivir su evento de forma inolvidable y continuó el Director Provincial de Adultos Mayores, Lucas Luppo, que destacó el rol de la Municipalidad en generar espacios y propuestas para las personas del grupo etario que están bajo órbita de la cartera que él dirige.

Con posterioridad, se realizó el sorteo de las cifras asignadas para poder votar, resultando el 4 y el 6 las terminaciones elegidas, para que entre 100 y 150 personas pudieran elegir a su candidata en la mesa escrutadora.

Seguidamente, se reconoció a la Reina de mandato cumplido de 2018, Josefina Bernasconi, quien recibió como obsequio la banda por ser la primera soberana de la tercera edad y al cumplir 5 años de aquel momento que marcó un hito.

Después fue el momento de la Reina de Adulto Mayor 2024 Hilda González que con la voz quebrada de emoción saludó y dio palabras de gratitud para todas las personas que la acompañaron desde el domingo 28 de enero cuando se convirtió en digna representante de los adultos mayores de Tupungato, un nombramiento del que fue portadora con entereza y responsabilidad asistiendo a iniciativas dentro del departamento donde su persona fue simbólica de cada persona mayor.

Esos minutos de despedida fueron sellados por las representantes vendímiales 2024, Reina Valentina Ortiz y Virreina Victoria Alonzo, que con abrazos y cariño le regalaron un ramo de flores a Hilda, su compañera de actividades en este período.

Al bajar sus majestades, se transmitió un video con fotos de encuentros en los que participaron adultos mayores del departamento en talleres recreativos en diferentes localidades de Tupungato, un cimiento de propuestas coordinadas por el Área del Adulto Mayor que en 2025 busca crecer en más distritos.

Cuando la soberana descendió, se presentó Pedro “Trotamundos” Méndez, que interpretó conocidas canciones melódicas de los 60 y 70. En simultáneo iban y venían en dirección al sector de votación las personas de las barras con gente que tenía alguno de los dos números aptos para el sufragio.

Al final del show fue el momento más inquietante que fue el canto de los votos, 3, 5, 9, 7 así uno por uno fueron los locutores cantando el número de las favoritas, hasta el momento en que se oyó que la nueva Reina del Adulto Mayor era la candidata número 7 Elba Dellac, aplausos y felicidad se percibían desde arriba, la reina saliente hizo el traspaso de atributos y cada soberana recibió un ramo floral de obsequio.

Las primeras palabras de la Reina electa fueron de agradecimiento a Dios por haberla puesto en esta instancia con algún propósito y a su hijo por ser su compañero en vivenciar este proceso con tranquilidad y seguridad. Minutos después de ganar, Elba declaró “La verdad que no me lo esperaba, disfruté esta semana muchísimo, fui consciente en el momento en que me inscribí que si era la electa era para trabajar por el adulto mayor, no por el sueño de la nena de ser la muñeca”.

El cierre del evento, previo a que empezaran a caer unas gotas de lluvia, estuvo protagonizado por Willy y la 440 que hicieron bailar a todos para despedirse de un memorable festejo.