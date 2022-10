Un sancarlino fue convocado a la Premier League Rusa: “Llegar aquí superó todas mis expectativas”

@TeffyTello

Santiago Cappellani de La Consulta se encuentra viviendo nuevas experiencias. Conocé un poco la historia de este sancarlino que lo llevó hasta Europa.

Santiago Cappellani es un joven de 28 años oriundo del distrito de La Consulta, departamento de San Carlos. Es kinesiólogo y luego de trabajar durante seis años en el fútbol profesional de Argentina, más precisamente en el Club Godoy Cruz fue convocado por un Club de Rusia . Ahora, Santiago se encuentra cumpliendo un sueño que en cierto sentido, lo sorprendió superando todas sus expectativas.

-Santiago, contanos ¿cómo surgió este cambio importante, de Godoy Cruz a Rusia?

Este viaje surgió por un amigo que juega en el fútbol Ruso, Club en el cual estoy en este momento que es el FC PARI NIZNHY NOVGOROD , y hace unos meses atrás me comentó que no tenían kinesiólogos y que si quería mandar mi curriculum, a lo que yo se lo envié como algo más pero nunca pensé que a los días me iban a llamar para poder formar parte de la institución.

Durante unos dos meses fueron varios los trámites que tuve que realizar para venir. El club se interesó bastante en mí y bueno cuando estaba todo listo -contrato de trabajo, posibles fechas de viaje y VISAS listas- tuve que hablar con mis compañeros de trabajo y mi jefe para consultarles sobre esta posibilidad, a lo que ellos aceptaron y me dieron todo el apoyo necesario para cumplir con este objetivo que es enorme para mí.

-¿Hace apenas unos días que llegaste a Rusia?

Llegué a Rusia el día jueves 29 de septiembre. Tuve que hacerme unos chequeos médicos, de rutina, presentarme con el equipo, el cuerpo médico y cuerpo técnico, entre otras cosas. Hoy 4 de octubre me presento formalmente a trabajar como kinesiólogo del club.

-¿Podemos decir que estas cumpliendo un sueño inesperado?

La verdad que sí. Esto fue posible gracias a mi amigo Lucas Masoero, ya que él me dio la posibilidad de llegar acá. Sin olvidarme de mis compañeros de trabajo que gracias a ellos también me formé como persona y profesional ya que estuve muchos años trabajando de forma conjunta en el Club Godoy Cruz, ellos son parte de esto: José Rodríguez Buteler, Santiago Roby, Facundo Fernández, Gustavo Zingaretti, Germán Arenas, Martín Sleiman y Rodrigo Amoroso, son parte fundamental de esto, siempre agradecido al Club Godoy Cruz que me abrió las puertas de la institución y poder estar en el fútbol profesional, que es algo que no les pasa a todos, es muy difícil llegar a la élite del fútbol y más a un club tan grande como lo es el Tomba. Además de mi familia, mi papá Javier, mi mamá Heliana, mi hermana Florencia y mi novia Evelyn Neila que viajó conmigo a Niznhy para acompañarme y comenzar una nueva vida.

-¿Dónde están viviendo con tu novia?

En Niznhy Novgorod, es una ciudad que se encuentra al este de Moscú (aproximadamente a unos 800km de dicha capital). Es una ciudad hermosa, con un clima particular. Se encuentra en la parte Europea de Rusia.

-¿Ahora, cuál es tu objetivo principal?

Mi objetivo principal es mi formación profesional, ya que tuve las herramientas necesarias en el Club Godoy Cruz para poder llegar ahora a la Premier Ligue de Rusia. Además de la experiencia de poder vivir en otro país lo que significa un salto de calidad en lo personal y profesional. El foco principal de todo esto es poder seguir sumando experiencias y formarme aún más como kinesiólogo, que es lo que más me gusta hacer.

-¿Me imagino que son muchas las sensaciones vividas, pero qué expectativas tenés?

Mis expectativas son siempre altas en cuanto a mi profesión y mi vida personal. La verdad que llegar a un país de primer mundo te hace ver muchas cosas: el cambio cultural, las costumbres y eso suma mucho. Principalmente quiero asentarme bien en el equipo de trabajo (cuerpo médico y cuerpo técnico), después lo demás viene solo, siendo insistente. Creo que el llegar a Rusia superó todas mis expectativas, tanto del país como la forma en la que me recibió la gente del Club al que vengo a trabajar.