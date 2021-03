¡Una luchadora! Tras la compleja operación, Julieta recibió el alta y se reencontró con sus hijos: mirá el video

Tiene 29 años y es de Tunuyán.

Julieta Figuls tiene 29 años, es de Tunuyán y debió ser sometida a una compleja cirugía en la provincia de Córdoba. Gracias a la suma de muchas colaboraciones, la joven madre logró recaudar el dinero para poder ser intervenida en su riñón izquierdo, donde se le alojó una bacteria llamada Proteus mirabilis que le formó varios cálculos entrelazados ocupando gran parte del órgano.

Afortunadamente, Julieta fue operada con éxito pese a que se trataba de una bacteria muy compleja y poco común. La intervención duró 5 horas aproximadamente, sin embargo la tunuyanina salió adelante como una gran guerrera.

El caso de Julieta conmocionó mucho al Valle de Uco, porque para poder viajar y costear la cirugía que salió cerca de medio millón de pesos, la comunidad ayudó con rifas, una amiga realizó un curso benéfico y recibió donaciones voluntarias.

La buena noticia es que la oriunda de Tunuyán no tan solo recibió el apoyo de sus vecinos sino que además, salió bien del quirófano y ya está dada de alta. Además, pudo volver a su casa y reencontrarse con sus amados hijos y familia.

“Me dieron el alta al otro día de la cirugía pero me tuve que quedar una semana más en Córdoba por precaución; pero ya estamos en casa, llegamos el jueves. Estoy muy feliz y tranquila porque la verdad me siento re bien. Estoy saludable por decirlo de alguna manera. El post operatorio ha sido muy liviano, no he tenido dolor. De todas formas tengo que seguir con los controles porque creemos que ha quedado un restito de cálculo; el resto está bien”, comentó la propia Julieta a El Cuco Digital.

“Gracias de corazón por acompañarme en este momento”, destacó con alegría la valiente.

Mirá el emocionante reencuentro con sus hijos