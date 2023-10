Unión Vista Flores y San Carlos empataron en la primera fecha del Torneo Regional Federal 

Hubo varios jugadores de ambos equipos que no pudieron jugar.

Ayer domingo se disputó el primer partido del Torneo Regional Federal Amateur 2023-24. El encuentro fue protagonizado por los dos equipos de Valle de Uco que están participando: Unión de Vista Flores y el Sport Club San Carlos.

El resultado fue un empate en un tanto para cada uno de los equipos: Santillán anotó para el equipo vistaflorino, a los 15 minutos del segundo tiempo, mientras que Gonzalez logró el empate para los sancarlinos, casi en el final del encuentro, a los 45 minutos del segundo tiempo.

Como dato destacado de este primer encuentro sobresale que, varios jugadores de ambos equipos no pudieron jugar, por no estar habilitados. Aunque hasta el momento no hay información oficial, se sabe que el problema quedaría resuelto en breve.

Unión de Vista Flores y el Sport Club San Carlos son los dos representantes que tiene el Valle de Uco en el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2023-24, que comenzó este domingo 29 de octubre y que otorgará 4 ascensos al Torneo Federal A 2024.

Los dos equipos que pertenecen a la Liga Sancarlina, comparten la Zona 3 con Club Social Deportivo La Dormida y Club Social y Deportivo La Libertad.

