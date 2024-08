Vinicius Dolberth: nació en Brasil, se crió en Tunuyán, y ahora lanza su álbum desde EE.UU

Por Antonella Escobar.

Desde El Cuco Digital tuvimos la oportunidad de conversar con Vinicius Dolberth, un joven de 20 años oriundo del departamento de Tunuyán, que está a punto de lanzar su primer álbum musical. Conocido artísticamente como Vini, este talentoso músico nació en Brasil, pero se mudó al departamento a los 7 años.

“Mi crianza en Tunuyán fue muy buena, mejor que en Brasil. La verdad es que he hecho muchos amigos aquí”, nos cuenta Vini. Desde pequeño, se sintió inspirado por el arte de la actuación, y en 2021 se trasladó a Estados Unidos, donde tomó clases de poesía. “Mi pasión por componer despertó allí, pero mi inspiración de siempre como artista fue Taylor Swift”, añade.

A lo largo de su carrera, Vini ha enfrentado varios desafíos, incluyendo lidiar con haters y personas que no creían en su potencial. Sin embargo, su talento no pasó desapercibido para “Sony Music” , que quedó impresionado con sus composiciones. Ahora, Vini está trabajando en su álbum debut, que saldrá a principios de 2025. “Mi nuevo álbum es muy conceptual, del género pop, y su temática son cosas que no me dejan dormir en la noche y pesadillas. Abarca temas que los adolescentes de hoy en día viven, como la ansiedad, la anorexia, la dificultad de aceptar su sexualidad, enamorarse, tener el corazón partido por primera vez, y sentirse que no son el orgullo de sus padres”, explica.

Además, Vini compartió un consejo para los jóvenes que desean emprender en la música: “Confía en ti mismo. Y cuando pienses que las cosas no van bien, sigue intentando hasta que llegue el punto donde todos tus sueños se vuelvan realidad. Todavía no caigo en lo que me está pasando”.

El próximo año será muy catártico para Vini, ya que estará promocionando su álbum en Buenos Aires, Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. “Hasta apareceré en Times Square por publicaciones y podrán ver carteles en Mendoza, Córdoba, Tandil y Buenos Aires. La promoción de este álbum estará incluso en los micros de las ciudades mencionadas. Y tendremos una gira de prensa por lugares que todavía están por confirmarse”, afirmó Vinicius.