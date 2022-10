2 de octubre: Día Internacional de la No Violencia

¿En honor a quién? Aquí te dejamos toda la info.

El Día Internacional de la No Violencia es observado el 2 de octubre, el aniversario del nacimiento Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.

De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General del 15 de junio del 2007, la cual establece que la conmemoración, el Día Internacional es una ocasión para «diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública». La resolución reafirma «la relevancia universal del principio de la no violencia» y el deseo de «conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia».

Al presentar la resolución en la Asamblea General, representando a 140 patrocinadores, el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la India, el Sr. Anand Sharma, dijo que el amplio y diversificado patrocinio de la resolución constituía un reflejo del respeto universal hacia Mahatma Ghandi y de la perdurable relevancia de su filosofía.

Al citar las propias palabras del difunto líder, dijo que «la no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre».

Efemérides

1997

Día Nacional del Recolector de Residuos

1809

Nace en Montevideo el escritor, educador, periodista y librero Marcos Sastre. En su librería de Buenos Aires se fundó el Salón Literario. Es autor de «El Tempe Argentino», descripción poética y naturalista de la zona del Tigre (provincia de Buenos Aires). Falleció en su quinta de Belgrano el 15 de febrero de 1887.

1905

Nace en Buenos Aires el escritor y crítico de arte Jorge A. Romero Brest, fundador de la revista de arte «Ver y estimar», director del Instituto Di Tella, que abrió las puertas a artistas de vanguardia. Falleció en Buenos Aires el 12 de febrero de 1988.

1919

Muere en Buenos Aires el político y presidente argentino Victorino de la Plaza. Nació en Salta (Argentina) el 2 de noviembre de 1841.

1978

Muere en Buenos Aires el vigoroso pintor Demetrio Urruchúa. Nació en Pehuajó (provincia de Buenos Aires) el 19 de abril de 1902.