Domingo para derretirse: asciende la temperatura y se espera otro día muy caluroso

Se espera una máxima de 38 grados en la provincia. Nuevamente estará soleado y sin amenaza de tormentas.

La ola de calor sigue golpeando a gran parte del país y en Mendoza no es la excepción. El termómetro no da respiro y a diario marca mínimas que no bajan de 20°C y máximas que están por encima de los 35°C. Estas condiciones meteorológicas perdurarán, al menos, algunos días más.

En este sentido, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó para este domingo: “Caluroso con poca nubosidad y vientos moderados del sudeste”.

La mínima será de 23ºC y la máxima llegará a los 38ºC.

En tanto que para mañana lunes, el pronóstico del organismo prevé también un día “caluroso con poca nubosidad y vientos leves del sudeste”.

La mínima será de 22°C y la máxima bajará apenas unos grados, alcanzando los 34°C.