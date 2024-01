El sancarlino Leonel Bravo ganó el 2° lugar en Malambo Juvenil Especial en el Festival Nacional del Malambo

Por Antonella Escobar.

Además, estuvieron presentes Laureano Busse en 2° lugar en Solista Instrumental, y Ángelo Méndez, mención especial en Malambo Infantil.

Este año, el festival celebró su 56ª edición. Es reconocido a nivel nacional como uno de los encuentros más significativos que resalta la tradición de cada provincia. Este evento valora la identidad que nos une a través de un intercambio de culturas regionales. Además, destaca la calidad de expresión en las danzas y el talento de sus artistas.

Leonel Bravo, un joven de 20 años de Chilecito, San Carlos, sobre su participación en el Festival Nacional del Malambo.

Desde muy temprana edad, Leonel mostró interés por el baile. A los 3 años comenzó a bailar y a los 6 ya tenía su primer malambito. Desde entonces, ha continuado desarrollándose en el arte del malambo. Sus padres, Franco y Cintia, profesores del Ballet Gauchos de Güemes, fueron una gran motivación para él. “Fuí agarrando amor al malambo y ahora puedo decir que soy un apasionado por el malambo”, expresó Leonel.

Además de bailar, Leonel también es profesor de la escuela de malambo La Guardia. Según él, el malambo “es un trabajo que se hace todo el año, ya que requiere de mucho ensayo y de mucho entrenamiento”.

Después de participar en el festival, Leonel compartió sus sentimientos: “Es una mezcla de sensaciones muy lindas, con mucha gente que me acompañó y apoyó, ya sea de cerca o lejos. Estoy muy feliz por el resultado que creo que es fruto del trabajo y esfuerzo que hacemos todos por lograr este sueño. No estoy solo, hay personas que me acompañan y sueñan conmigo”.

Leonel ha estado practicando el Malambo desde los 6 años, siempre mejorando y aprendiendo en el camino. Para prepararse para el festival, comenzó a trabajar desde antes del Pre Laborde en agosto, y no paró hasta el Nacional. Sus preparadores son Franco Bravo y Dario Rodriguez, y sus músicos Diego Quinteros y Uciel Bravo.

La parte favorita del festival, Leonel respondió: “Fue cuando me anunciaron finalista ya que es el objetivo principal y bueno compartirlo y celebrar con la gente que me quiere y apoyo en todo el camino”.

Para aquellos que quieran empezar a bailar Malambo, Leonel aconseja: “Que no se rinda jamas, que las metas con trabajo, sacrificio y amor a lo que hacemos se van a cumplir, no importa que tan tarde sea pero llega”.

En cuanto a sus planes futuros, Leonel aspira a llegar por el Aspirante En Malambo Mayor, que requiere hacer los dos estilos, norte y sur. Aunque es un camino muy sacrificado, está seguro de que en algún momento lo logrará.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre qué otros festivales de danza le gustaría participar en el futuro, Leonel dijo: “Yo creo que Laborde es mi lugar favorito, después de conocer y sentir el escenario que es mágico ningún otro tiene comparación”.