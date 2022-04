Francisco Moreno, el primer tupungatino en ser parte de un Rally Dakar: “Un sueño”

El joven de 25 años, que fue reconocido por el Municipio, partió el sábado hacía Arabia Saudia.

El intendente de Tupungato, Gustavo Soto, distinguió el mérito deportivo alcanzado por Francisco Moreno, el joven de 25 años que viajará a Arabia Saudita para ser parte de la 44ª edición del Rally Dakar 2022, competencia conocida como el rally-raid más duro del mundo.

En una cita durante la mañana del miércoles pasado, el mandatario felicitó al corredor y le obsequió presentes preparados de forma especial para él, como indumentaria deportiva color celeste y blanco -como los de la Bandera Nacional- que lleva el nombre Tupungato y el signo icónico del Dakar, con detalles como huellas de ruedas de cuatriciclos y la silueta de una fotografía del competidor sobre su cuatri. También le entregó un cuadro de reconocimiento y una calcomanía -que versa la denominación del departamento- para que adhiera en su rodado.

El director de Deportes y Recreación, Rubén Morales, acompañó al jefe comunal en el encuentro y la mamá de Francisco, Mari Flores, también estuvo presente orgullosa de la gloria de su hijo.

Al ser consultado por este momento tan importante en su vida, el piloto dijo: “Fue un sueño que tuve desde chiquito, cuando el Dakar llegó a Sudamérica. Estoy feliz de poder representar a mi pueblo, donde he nacido y donde está mi espacio para entrenar”.

El piloto también habló sobre sus emociones previas a pocos días de viajar: “Tengo muchas ganas de subirme al cuatri, pasar por todos los desiertos de Arabia que son muy lindos y tratar de llegar a la meta. El sábado 25 nos vamos junto a mi papá -incondicional-, mi mecánico amigo de hace muchos años y Gastón, mi asistente personal”.

Para contextualizar cómo será el desarrollo de la carrera, el joven expresó: “Son 12 días muy largos entre 500 y 800 km por día, hay que poner muchas ganas y predisposición, tratar de sortear todo lo mejor posible el desierto. Vamos a ver qué nos depara allá, pueden haber muchas sorpresas en las cuáles pueden surgir imprevistos. Yo creo que gran parte de la carrera de uno -como de todos los competidores- pasa mucho por la cabeza. Es muy larga y pueden pasar muchísimas cosas. Como dicen los grandes exponentes del Dakar pasa una vida en estos 15 días, son días largos, pensás muchísimas cosas, la carrera es así… sabemos a lo que vamos, hay que enfrentarla lo mejor posible y con pasión que es lo que nos mueve a todos los pilotos”.

Francisco, con su cuarto de siglo, se ha convertido en un piloto híbrido de diversas pistas donde ha logrado hacer podio: “He corrido en dos modalidades, quadcross desde los 12 hasta los 23 años, saliendo Campeón Argentino en 2013 y 2016. En 2018 en modalidad Rally Raid salí Subcampeón Argentino del Campeonato Argentino de Navegación, en 2019 logré otra vez el subcampeonato argentino. Ese año también llegué en el puesto 30 en el Enduro del Verano. En 2020 obtuve el tercer puesto en South American Rally Race y en el 2021 logré la misma posición en el Campeonato Argentino Rally Raid”.

El baluarte tupungatino del cuatri concluyó la nota con gratitud: “Agradezco a toda la gente que ha estado siempre detrás de mí para poder cumplir este sueño, gracias al pueblo y a la Municipalidad que me ha dado este lugar, este espacio para la difusión, espero dejarlo en lo más alto posible y bueno a defender los colores de Argentina”.

Francisco cuenta cómo fue el paso a paso hasta lograr su presente deportivo

“Corro en cuatri desde los 12 años, por primera vez me subí a uno cuando tenía solo 5 años, mi papá me trajo uno y desde ahí surgió el hobbie y empezó a gustarme mucho hasta que me anime a correr por primera vez con 12 años. Tras correr casi 11 años en quadcross obtuve varios premios y campeonatos nacionales e internacionales, en 2018 incursione en el rally raid con la idea de algún día ser de la partida del Rally Dakar.

En 2009 cuando esta mítica carrera llegó a Sudamérica tuve la suerte de verla y observar a muchos amigos correrla y ahí despertó en mí ese sueño, pasaron estos últimos años corriendo en rally y obteniendo muchos logros, también surgió la posibilidad de ser de la partida para 2022, obteniendo antes que nada la aceptación de la organización para participar y después todo el entrenamiento y la práctica que requiere. Hoy estoy a días de irme y estoy muy feliz de hacerlo. Entre mis ídolos está un chico muy amigo de años que es Nico Cavigliasso, también ganador del Dakar en categoría quads, el cual admiré siempre y me ayudó muchísimo a estar donde estoy hoy, pero mi otro referente del mundo motor creo sin dudas fue Schumacher, ex campeón de Fórmula 1.

Tengo mucha gente que está detrás de mí apoyando en todos los detalles, mi familia, mi novia y sponsors que hacen que pueda correr y me ayudan siempre”.

La 44ª Edición del Rally Dakar

El Dakar 2022 se correrá del 2 al 14 de enero y transcurrirá íntegramente en suelo de Arabia Saudí, aunque el recorrido primará aún más la navegación.

Por primera vez será parte del Mundial FIM de Autos y FIA de Motos / Quads.

En total son 1.065 los competidores, teniendo entre ellos 209 debutantes -de ellos, 128 son pilotos-. De los participantes, 130 son considerados ‘leyendas’, por tener al menos diez presencias. Con este número se alcanzan hasta 63 naciones representadas. Son 149 motos, 21 quads, 97 autos, 58 camiones, 44 vehículos livianos T3 y 61 de la clase T4. Sumando a estos, están los vehículos del Dakar Classic separados en 128 autos y 20 camiones.

Las Verificaciones Administrativas y Técnicas se realizarán en Jeddah del 29 al 31 de diciembre, justo antes de trasladarse la caravana hacia Ha’il el 1º de enero de 2022, con la etapa clasificatoria en medio del tránsito del día. Las 12 etapas de recorrido mayor estarán distribuidas del domingo 2 al viernes 14 de enero, contando con la jornada de descanso en Riyadh el sábado 8, para reponer fuerzas y reparar vehículos.

En Total se recorrerán más de 8.000 kilómetros en la carrera del Dakar 2022 tradicional, de los cuales 4.258 serán cronometrados. En tanto, la modalidad de regularidad con vehículos históricos llamada ‘Dakar Classic’, tendrá un recorrido de 6.000 kilómetros, siendo controlados 2.612 km de ellos.