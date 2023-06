La importancia de las consultas con el oculista: cada cuánto deberíamos controlar nuestros ojos y visión

Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, implementado en localidades urbanas de 5.000 y más habitantes del país, un 10,2% de la población de seis años y más tiene alguna dificultad, sobre un total de casi 44 millones de argentinos. Es por eso, que El Cuco Digital conversó con el doctor Drago quien contó la importancia de ir al oftalmólogo.

Las consecuencias de la pandemia de coronavirus y una cuarentena extensa que obligó a las familias a permanecer en sus hogares durante un tiempo mayor al óptimo para un desarrollo social, afectivo y físico, comienzan a verse en niños y adolescentes.

En muchos casos, en consonancia con el avance de la tecnología y el contenido multimedia, sigue siendo relevante la cantidad de horas que pasan frente a los dispositivos tecnológicos, celulares, televisión, computadoras, que pueden resultar en problemáticas que si no son tratadas a tiempo, pueden ser irreversibles y ocasionar un daño permanente en la salud ocular de los más pequeños y los también en los adultos.

En la actualidad cada vez más personas están expuestas a las pantallas por diversos motivos.

Es por eso, que en comunicación con el diario El Cuco Digital, el doctor Luis Drago , el médico oftalmólogo que hace varias décadas decidió dejar la ciudad para instalarse en Valle de Uco, informó, sobre la importancia de las consultas oftalmológicas.

¿Por qué son importantes las consultas oftalmológica?

La consulta oftalmológica es importante para que el paciente pueda revisar sus ojos en todo aspecto. Normalmente en una consulta oftalmológica, al margen de conocer los datos personales, antecedentes patológicos, el profesional lo que va a hacer es un examen exhaustivo del fondo del ojo con equipamiento adecuado para esa circunstancia y con los conocimientos de una carrera médica de por medio que normalmente ronda en los 6 años y luego 3, 4 años mínimos como para obtener la especialidad en oftalmología, de ahí obviamente existe otras subespecialidades y los cursos que se realizan a lo largo de su vida para mantener actualizados, no solamente científicamente sino tecnológicamente.

¿Cuál es la finalidad de la consulta?

La finalidad de la consulta es que el médico pueda observar la biomicroscopía del ojo, cómo está. Hay que recordar que el ojo es una pelotita muy chiquitita, del largo de lo transparente del ojo hasta el final son 23 milímetros promedio, es una estructura muy chiquita pero muy relevante para vida humana.

¿Qué es ser oftalmólogo?

Ser oftalmólogo es revisar microscópicamente cómo está todo, se toma la presión ocular y le va a hacer un fondo de ojo, que lo más probable que lo haga sin dilatar y de acuerdo a los requerimientos o patologías que el paciente tenga van a citarlo para dilatarlo y hacerle un fondo de ojo.

¿Por qué es importante ir al oftalmólogo?

Porque es parte de nuestro cuidado personal, es parte de estar tranquilos de que no tenemos nada y tener un control de nuestros ojos que, de acuerdo al paciente, se hará cada un año o dos dependiendo de la edad.

¿Qué pasa cuando un paciente va a una óptica para hacerse un anteojo?

Se pierde todo lo que he mencionado anteriormente, no se revisa, no se le toma la presión, no se ve si el ojo tiene un problema o no, y lo más probable es que cuando vayan a una óptica se le vende un anteojo que no es recetado por ningún oftalmólogo, lo cual la óptica debe vender lo que está recetado por médico.

Al perderse todas esas cosas en realidad lo que esta perdiendo es tiempo porque cuando se tiene un problema o una enfermedad que no tenga una manifestación clínica como para que el paciente se de cuenta, va a llegar tarde a la consulta oftalmológica y después vienen los apuros porque lo que está en juego en realidad es el sentido de la visión, hay enfermedades que cuando se hace su manifestación ya pasó mucho tiempo y los tratamientos son más agresivos o más drásticos con resultados inciertos.

¿Qué enfermedades pueden afectar la visión?

La diabetes o enfermedades como el glaucoma , pueden afectar la visión y a veces puede ser de forma irreversibles como otras patologías, no solamente es ver o no veo, sino es ver cómo esta todo, cosa que puede ver un oftalmólogo y nadie más.

Consultas en la Clínica de la Visión del Doctor Drago