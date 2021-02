“Me escapaba para ir a jugar” Yesi Perazzoli: un claro ejemplo de perseverancia y superación contra todo prejuicio

by | Feb 11, 2021

Por Facundo Romo

El domingo pasado “Las villeras” se consagraron por tercera vez consecutiva ganadoras del campeonato local. El equipo de fútbol femenino del departamento de San Carlos se encuentra en un momento excelente y una de sus protagonistas, Yesi Perazzoli, lo contaba de la siguiente manera.

¿Qué sucedió el domingo?

El domingo ganamos la final del campeonato contra “Las Tigresas”.

¿Cómo se dio el partido?

Fue bastante peleado, pero a nosotras se nos dio el gol. Ellas igual, hasta el último momento tuvieron varias llegadas; juegan muy bien.

¿Cómo vivieron los días previos de preparación?

Cómo muchos nervios y al inicio de semana entrenamos cuatro días seguidos.

¿Por qué creés que han ganado tres veces consecutivas el campeonato? ¿Cuál es la receta de Las Villeras?

No te la puedo decir para que no nos copien (risas). No, en realidad nosotras siempre al inicio del campeonato con el entrenador nos proponemos ganar y hacemos todo lo posible y se nos van dando los resultados.

¿Ha crecido el fútbol femenino en el departamento?

Sí, ha crecido un montón.

¿Se hacen diferencias en relación al fútbol masculino?

Sí, la verdad que sí. Como que a nosotras no nos dan importancia, no nos toman en serio.

¿Se viene el ascenso después del tricampeonato?

Espero que sí. Pero no se puede porque no hay liga, ganamos el torneo y quedamos en el mismo lugar. Ahora han dicho que todos los clubes tienen que tener un equipo femenino para competir en la liga porque si no los van a multar.

¿Van a jugar otro torneo?

En marzo comienza el torneo local del departamento.

¿Cómo lo ves al fútbol femenino dentro de diez años?

Profesionalmente, ocupando el lugar que se merece, donde juguemos en liga, los equipos puedan ascender y se nos dé la misma importancia.

¿Dónde te gustaría estar a vos en ese tiempo o un poquito menos?

En la Selección nacional, es mi sueño.

¿Cuál es tu edad?

24 años.

¿De qué jugás?

De delantera.

Me imagino que debés haber hecho varios goles.

Sí, el campeonato pasado salí goleadora y en este también hice algunos. Siendo delantera no me queda otra.

¿Cómo y cuándo te iniciaste en el fútbol?

Desde los ocho años que juego, pero siempre con varones, en el potrero, a lo criollo, porque no había nada, no había a dónde ir a jugar. Y así aprendí todo lo que sé.

¿Te imaginabas tres veces seguida campeona?

La verdad que no, nunca me lo imaginé. Pero ahora es una enorme felicidad y es un gran orgullo para mí.

¿Qué les dirías a las niñas que les gustaría empezar a jugar a la pelota?

Que todo se puede. Que se animen porque aunque no sepan se aprende. He visto muchas chicas que no sabían y han aprendido y juegan muy bien. Además, es un deporte muy lindo.

¿Y en relación a esto de los prejuicios de que supuestamente es un deporte para hombres?

Yo lo viví, me decían que no era un deporte para una mujer, pero a mí me gustaba igual y me escapaba para jugar. Y ahora estoy aquí, todavía festejando.