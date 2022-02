Omicron, la variante que hace colapsar guardias y reinfecta: la palabra de un médico del Tagarelli

@TeffyTello

Se trata de Guillermo Sosa Tallei, gerente asistencial y médico de guardia del Hospital Victorino Tagarelli de San Carlos.

Este 2022 ha marcado tasas de positividad récord de contagiados en la Argentina de coronavirus con la variante Ómicron. De esta forma, estudios afirman que Ómicron ya no solo sería la cepa más transmisible sino que ahora también es la que genera más reinfecciones, saltándose los anticuerpos naturales producidos por una primera infección.

Por tal motivo, El Cuco Digital decidió entrevistar a Guillermo Sosa Tallei, gerente asistencial y médico de guardia del Hospital Victorino Tagarelli de San Carlos, quien habló sobre esta nueva variante, el crecimiento de pacientes contagiados en enero y las posibilidades de reinfectarse de nuevo.

-En enero hubo un gran crecimiento de nuevos casos de coronavirus con la variante Ómicron ¿no?

La verdad que hubo una explosión en enero. De atender a 100 personas pasamos a atender 200. Literalmente, un día en una guardia se atendió a 270 personas en una jornada de trabajo. La guardia aumentó el doble. Tuvimos que agregar médico y enfermeros.

-¿La mayoría de los pacientes positivos eran jóvenes?

Sí, la verdad que podemos decir que muchos jóvenes contagiados. Además, muchas personas que venían de la Costa Argentina, de vacaciones.

-¿Hubo muchos casos de pacientes que se reinfectaron?

Sí, muchos pacientes que llegaban ya habían tenido Covid-19 y se habían vuelto a contagiar. Habían tenido alguna otra variante y ahora, tenían Ómicron.

-Se trata de una variante muy contagiosa por lo que hemos podido ver….

Exactamente, pero afortunadamente con la vacuna se pasa bastante bien. Hemos observado que los que van a internación –en su mayoría- son los que no se han vacunado.

-Si una persona tuvo Ómicron, ¿puede volver a contagiar?

Esta variante es muy reciente, es nueva podemos decir. Yo en mi caso particular no he visto a personas con Ómicron volver a contagiarse, pero porque es muy reciente. Lo que sí, al ser un virus que va mutando puede que una nueva variante llegue al país y ahí sí se vuelvan a reinfectar.

-Dijo que enero fue una explosión de contagios, ¿y febrero cómo va?

Febrero siguió igual pero hace unos dos o tres días que hemos notado una baja de casos y de pacientes en las guardias. Esperemos que siga así.

-El personal de salud sigue haciendo grandes esfuerzos sobre todo cuando suben los casos

La verdad que sí. Además, son meses en los que el personal también quiere irse de vacaciones entonces se da una combinación difícil: muchos pacientes y poco personal. Por eso, tenemos que estar siempre coordinando para poder brindar un buen servicio.

-Por último, un mensaje para la comunidad

Les pedimos por favor que sigan cuidándose con el uso del tapabocas, que eviten las aglomeraciones y sigan protegiendo la salud con la vacunación.