Poliomielitis, una infección que puede provocar una parálisis irreversible: cómo se contagia

La poliomielitis afecta sobre todo a los menores de 5 años.

La fecha del 24 de octubre fue elegida como Día Mundial contra la Polio , por el Rotary International para recordar el nacimiento de Jonas Salk, creado de la vacuna contra la infección

La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar una parálisis total en cuestión de horas. El virus se transmite de una persona a otra principalmente por vía fecal-oral o, con menos frecuencia, a través de un vehículo común, como el agua o los alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolor en las extremidades. Según cifras de la OMS, una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible (generalmente de las piernas), y del 5% al 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios.

La poliomielitis afecta principalmente a los niños menores de cinco años, pero cualquier persona que no esté vacunada puede contraer la enfermedad, sin importar su edad.

La poliomielitis no tiene cura, pero se puede prevenir. Cuando se administra varias veces a un niño, la vacuna antipoliomielítica le puede conferir una protección de por vida. Se dispone de dos vacunas: la vacuna antipoliomielítica oral y la vacuna antipoliomielítica inactivada . Ambas son eficaces y seguras y se utilizan en diversas combinaciones en todo el mundo, en función de la situación epidemiológica y programática local, para proporcionar la mejor protección posible a la población.

Erradicación

La Estrategia de Erradicación de la Poliomielitis 2022-2026 fija una hoja de ruta para erradicar de forma sostenible todos los poliovirus a nivel mundial.

La plena aplicación en todas las regiones y la financiación íntegra de la Estrategia son fundamentales para su éxito. Sin embargo, si no se aplican enfoques estratégicos no se logra detener la transmisión continua del virus. En partes del Afganistán y el Pakistán continúa habiendo transmisión endémica de poliovirus salvajes y, si no se detiene la propagación de la enfermedad en estas zonas, esta puede reaparecer en todo el mundo. Por eso es imprescindible erradicar la poliomielitis de una vez por todas.

Una vez erradicada la poliomielitis, el mundo podrá celebrar la consecución de un progreso crucial para la salud pública mundial que beneficiará equitativamente a todas las personas, independientemente de donde vivan. La modelización económica ha revelado que la erradicación permitirá ahorrar al menos entre US$ 40 000 y US$ 50 000 millones, principalmente en países de bajos ingresos, y lo que es todavía más importante: este logro significará que ningún niño volverá a sufrir los terribles efectos de la parálisis permanente provocada por la poliomielitis.

Fuente: OMS