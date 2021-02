Sacaron un préstamo de $100 mil a su nombre y sospecha que entraron a su casa y robaron sus datos

Ocurrió en Tupungato. Se realiza una investigación para dar con el autor del hecho. Mientras tanto, el banco continúa descontándole el dinero a la víctima.

Una mujer fue víctima de un insólito robo en Tupungato. Alguien tomó sus datos y los utilizó para sacar un préstamo de $100 mil en un cajero automático.

El hecho que fue difundido por la propietaria de la cuenta en las últimas horas frente los procesos burocráticos de la entidad, se registró el pasado 22 de diciembre cuando Belén, la propietaria de la cuenta, notó una serie de movimientos raros. Ese día alguien había retirado el dinero de un cajero en extracciones de $15 mil y $10 mil.

Y aquí viene lo insólito. La mujer asegura que no compartió sus datos con otra persona, por lo que descarta haber sido víctima de este tipo de estafas. En tanto, sospecha que un conocido ingresó en su domicilio mientras ella no estaba y robó su usuario y clave de una libreta. Sin embargo, a casi 2 meses del hecho, aún no se logra dar con el autor.

“Lo que a mí me sucedió es que aparentemente alguien ajeno a mi casa ha ingresado en un horario en el que yo no he estado y ha tomado datos que tenía en una agenda, ha ingresado a través de Google a la cuenta de homebanking y se ha sacado un préstamo y ese mismo lo ha cobrado en un cajero de Tupungato”, contó la mujer en diálogo con El Cuco Digital.

“Saco la conclusión de que ha sido esta la modalidad ya que la única forma de sacar un préstamo a través de homebanking es teniendo el usuario y la clave”, agregó.

Generalmente, las estafas para sacar dinero de una cuenta o solicitar un préstamo a nombre de otra persona son a través de llamadas telefónicas en las que los delincuentes engañan a la víctima haciéndole creer que se ha hecho acreedora de algún beneficio que deberá cobrar por un cajero y de esa manera, le piden la clave Token. Pero Belén asegura que ese no es su caso y que tampoco se trató de alguien que robó su plástico: “Mi tarjeta bancaria la tenía yo. Hoy cualquier persona puede sacar dinero sin tener el plástico”.

Por otra parte, la mujer manifiesta que a casi 2 meses de sucedido el robo, no le permiten ver las cámaras de seguridad.

“Me molesta mucho la actitud del banco, algo que no entiendo es por qué niega al cliente poder ver las cámaras cuando es víctima de un robo, por qué solamente la fiscalía puede solicitar las grabaciones. Yo creo que esto debería ser mucho más sencillo, sacar el turno y pedir ver las cámaras. Del día 22 de diciembre a la fecha aún no puedo comprobar quién es la persona. Yo tengo mis sospechas, pero necesito asegurarme”, apuntó.

“Esto no va en contra de la gente que está investigando. Mi reclamo es por la actitud del banco. Con el pasar de los días, se va a lograr saber seguramente, pero me angustia ese retardo, esa incertidumbre”, remarcó.

“Cuando observo estos movimientos de este préstamo, voy y hago el reclamo al banco, en primera instancia al Banco de La Consulta que es donde tengo la cuenta y ahí me dijeron que las extracciones se hicieron en el banco de Tupungato. Con la información del horario y movimientos, fui al otro banco y solicité ver el rostro de la persona que sacó el dinero, y el empleado me dijo que no me podía dar esa información. Yo como víctima tengo derecho a saber quién me sustrajo ese dinero. Yo duramente 4 años voy a pagar un préstamo que yo no saqué ni me lo cobré”.

“Hay bancos donde no te niegan esa información, donde vas y te muestran las cámaras, lamentablemente no es mi caso y a dos meses, no puedo saber quién me sacó ese dinero”, completó la víctima.