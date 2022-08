“Siento que lo di todo y más allá del resultado estoy muy feliz”: Brian Saez, tras su paso por La Voz Argentina

El joven no pudo seguir avanzando de etapa, sin embargo, destaca que está logrando cosas grandes a su corta edad.

Brian Saez (18) una vez más brilló en La Voz Argentina, el programa de televisión que le ha permitido seguir cumpliendo sus sueños de mostrar su arte y música en cada rincón del país. Este miércoles por la noche, le tocó la posibilidad de participar de “Las Batallas” y aunque su coach, Ricardo Montaner, decidió elegir a su compañero para que siga en el reality, el joven oriundo de Tunuyán, se mostró muy feliz y agradecido.

En comunicación con El Cuco Digital, Brian contó vivió su paso por La Voz: “Desde el momento que subí al escenario simplemente me dejé llevar. Estoy muy satisfecho con mi batalla, siento que lo di todo y más allá del resultado estoy muy feliz. Esta vez pude ver la batalla desde casa. Sentí muchas cosas al verla, alegres, por supuesto. Esto recién es el inicio de mi carrera, son logros muy grandes para mí corta edad y estoy más que agradecido”.

“Con el corazón, desde el primer momento estuve dispuesto a todo y sin dudarlo. Me llevo lo mejor del programa, me hizo crecer, madurar más, es un escalón más en mi carrera, muy especial porque gané un premio gigante, me conoció y escuchó todo mi país y eso vale muchísimo para mí, era lo que buscaba ”, agregó el valletano.

Por otro lado, destacó que se lleva “la experiencia, por supuesto. Siempre digo que soy una esponja y he aprendido muchísimo en estos meses, es muy valioso para mí todo lo que he vivido”.

Por último, agradeció todo el cariño recibido. “En todo momento, creo que cuando uno está más lejos de su hogar es cuando más lo siente presente. Siempre me he sentido acompañado por mi pueblo, son mi bandera y de eso no hay duda”.