Superclásico terminó a las piñas en un resto de Eugenio Bustos: un policía resultó herido

El efectivo tuvo que ser atendido en el Hospital Tagarelli.

Este domingo alrededor de las 20 horas, se produjo una pelea en un restaurante ubicado sobre calle 9 de Julio de Eugenio Bustos, en San Carlos, donde un policía resultó herido.

El hecho ocurrió al finalizar el superclásico entre Boca y River. Algunas de las personas que se encontraban en el lugar empezaron a discutir y salieron a la vereda a pelear. Por su parte, el efectivo que se encontraba en la casa de su pareja, al ver que estaban pegándole a su vehículo salió afuera y al intervenir comenzaron a golpearlo fuertemente, incluso tirándolo al piso.

Como consecuencia de la agresión, debió ser atendido en el Hospital Tagarelli donde le diagnosticaron lesiones en tórax, espalda, rodilla y cuello.

Tras el hecho, Laura, la pareja, pidió a las autoridades en las redes sociales que realicen más controles en dicho comercio, ya que frecuentemente se arman disturbios por el excesos en el consumo de bebidas alcohólicas.

Por otro lado, la joven escribió: “Los niños ya no pueden ni salir a la vereda por estas personas que están en este lugar…ahí no se respeta ninguno de los protocolos sanitarios por la pandemia ni las ordenanza Municipal …Esto no pasó a mayores …pero puede suceder en cualquier momento si no se toman medidas en este lugar…agradezco años vecinos que nos ayudaron en todo…”