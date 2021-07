Testigos de Jehová celebran su Asamblea, y cientos de familias de Valle de Uco participan del evento

La convención, que este año lleva como título “Poderosos gracias a la fe”, se presentará en más de 500 idiomas, y se calcula que convocará cerca de 20 millones de personas.

Durante más de 100 años, los Testigos de Jehová han realizado regularmente sus asambleas o convenciones anuales, eventos llevados a cabo en diferentes ciudades del mundo.

Este año, y debido a la pandemia, las aproximadamente 6.000 convenciones programadas en 240 países, se trasladan a una plataforma virtual. Desde allí, y en más de 500 idiomas, se calcula que entre 15 y 20 millones de personas, disfrutarán de un programa que incluye discursos, experiencias, música, vídeos, y hasta una película.

Asamblea Regional de los Testigos de Jehová “Poderosos en la fe”

Según explican desde la organización, es el segundo año que las Asambleas se realizan en forma virtual, pero se espera en el futuro, volver a las asambleas presenciales. Sin embargo, el riesgo de reunir en este momento a miles de personas en ciudades de todo el mundo llevó a la organización a optar por una plataforma virtual por segundo año consecutivo. Hay que destacar que la virtualidad no ha frenado el entusiasmo por este evento, y congregaciones de todo el mundo están invitando al público en general a unirse a ellos en esta ocasión histórica.

Antes de la pandemia, las convenciones se realizaban en distintas ciudades (Foto gentileza Testigos de Jehová)

“La fe ha ayudado a nuestra hermandad mundial a seguir prosperando incluso durante una pandemia”, dijo Marcos Donadio, portavoz de los Testigos de Jehová. “Nuestra fe continuará uniéndonos en la adoración, incluso virtualmente, mientras millones de personas se reúnen en hogares alrededor del mundo para disfrutar de un programa espiritual fortalecedor e inspirador.”

Previo a la pandemia, estas Asambleas anuales se llevaban a cabo en las principales ciudades del mundo. En Argentina, se realizaron decenas en diferentes provincias, incluso dos en el estadio Aconcagua Arena que convocó cerca de 18.000 personas en dos encuentros. También fue impresionante un encuentro internacional que se realizó en el Estadio Único de La Plata, donde delegados de todo el mundo, muchos con sus trajes típicos, se unieron a las congregaciones locales.

Asambleas con delegados de diferentes países, antes de la pandemia (Foto gentileza Testigos de Jehová)

Dado que las asambleas se celebran normalmente de viernes a domingo, el programa virtual de la Asamblea “Poderosos en la fe” se hará disponible en seis entregas, correspondientes a las sesiones de la mañana y la tarde de cada día. La sesión del viernes por la mañana está disponible para transmisión o descarga desde el 28 de junio de 2021.

Los testigos de Jehová en Valle de Uco

En Mendoza hay unos 11.700 Testigos de Jehová, repartidos en 135 grupos, incluyendo varios en Quechua y en Lengua de Señas Argentina (LSA). En el Valle de Uco hay aproximadamente 629 Testigos de Jehová, organizados en 10 congregaciones, 2 de las cuales son en quechua y una en LSA. Para las familias Testigos las Asambleas son ocasiones especiales, esperadas durante todo el año: “son nuestras fiestas espirituales, en las que nos reunimos con nuestros hermanos en la fe” afirman, y agregan: “nos sentimos tan felices de poder celebrarlas que nos preparamos con antelación e invitamos a la mayor cantidad de personas que podemos”.

Tres familias nos cuentan su experiencia

Los Funes: “La Asamblea nos une como familia”

Familia Funes, Tunuyán

Silvio, Leticia, Martina e Ivo son los Funes, una familia Testigo de Tunuyán que asiste a la congregación Tunuyán norte. Ellos nos cuentan que las asambleas son muy especiales para toda la familia, y que se preparan de la mejor manera posible. “Las asambleas nos unen como familia” nos cuenta Silvio, y agrega: “Todos recibimos la misma instrucción, sin importar la edad que tengamos, y esto nos ayuda a ser mejores padres, mejores hijos, y a que nuestro amor a Dios siga creciendo cada día más”.

Los Catari: siete hermanos que esperan ansiosos la Asamblea

Hermanos Catari, San Carlos, quechua.

Los Catari son una familia de origen boliviano que vive en una zona rural de San Carlos. Junto a los padres, los 8 hermanos se dedican a la agricultura, cultivando verduras y frutas que luego ellos mismos comercializan en un negocio familiar. En la familia, siete de los hermanos son testigos de Jehová o estudian la Biblia para llegar a serlo: Margarita, Wilfredo, Juan Carlos, Ivana, Elizabeth, Tatiana, y Vladimir. Juntos asisten a una Congregación de habla quechua, y ahora, se disponen para disfrutar de la Asamblea.

Margarita, que también es profesora de inglés, nos cuenta qué sintió al escuchar por la radio la invitación a la Asamblea en su idioma materno, el quechua: “Cuando escuché la invitación en mi propio idioma, recordé cuando mi madre me hablaba con mucho cariño e inmediatamente lo asocié con Jehová y en como él se preocupa de que a cada persona, independientemente del idioma que hable, le llegue el mensaje. Me sentí muy querida, como que Jehová estaba para mí, me emocioné hasta las lágrimas”.

Cómo se preparan y viven esta Asamblea los hermanos Catari.

Presentación de la Asamblea en quechua

Daniel y Yanina Sigüenza: “las asambleas nos dan el ánimo y las fuerzas que necesitamos”

Daniel y Yanina son dos cordobeses que hace un tiempo se mudaron a Tunuyán. Esta joven pareja asiste a una congregación en Lengua de Señas Argentina (LSA), es decir, un grupo donde la mayor parte de la comunicación se realiza en LSA. A este grupo asisten personas sordas o personas que han aprendido la Lengua de Señas para ayudar a las personas sordas. Ese es el caso de Daniel y Yanina, que como ellos mismos cuentan “se mudaron a Tunuyán para ayudar a las personas sordas a conocer a Dios en su idioma”.

Daniel y Yanina Zingüenza

¿Cómo se preparan los Zingüenza para la Asamblea? Ellos cuentan: “hace unas semanas comenzamos a invitar a todos nuestros conocidos a este evento, mostrándoles los temas que se van a tratar. El día anterior repasamos el programa con los textos bíblicos base y dejamos la comida y la ropa lista para poder atender sin distracciones.

Este matrimonio explica que disfrutan mucho con las asamblea ya que reciben ánimo y las fuerzas que tanto necesitamos para seguir siendo leales a Dios. “Este año en especial, debido a que la pandemia se ha alargado, comprobamos que para frente a las dificultades con una buena actitud, es muy importante estar cerca de Dios y fortalecer nuestra espiritualidad” explica Daniel, y agrega: “El tema de esta asamblea “Poderosos gracias a la fe” es la ayuda que justo necesitamos para seguir confiando en las promesas de Jehová y saber que Él siempre está cerca de las personas que lo aman”.

Presentación de la Asamblea en LSA

UNA INVITACIÓN PARA TODO EL MUNDO

Más allá de la fe personal, en estos tiempos difíciles, disfrutar de un programa optimista y esperanzador puede ser la ayuda que necesitamos para seguir haciendo frente a los retos de la vida. Para muchos, encontrar respuestas, o alivio, en un mundo que agobia también es urgente y necesario. Por eso, los Testigos de Jehová están invitando a todo el mundo a compartir la Asamblea “Poderosos gracias a la fe”, convencidos que muchos podrán beneficiarse de este programa.

Todos están invitados a asistir al evento ingresando al sitio oficial JW.ORG en la web, a la aplicación gratuita JW LIBRARY para iOS o Android, o en plataformas de streaming como ROKU TV, Apple TV, y otras. El programa es gratuito y accesible para todos. El calendario de descarga y transmisión global se indica a continuación.

Para obtener más información, comuníquese con los Testigos de Jehová al 0261 6516681 o [email protected] / [email protected]