Tristeza en el Valle de Uco: una multitud despidió al doctor Oscar Bustos en el Hospital de Tupungato

by | Nov 2, 2020

Falleció el pasado sábado en el Gran Mendoza.

Oscar Bustos, un reconocido y querido médico que se desempeñaba actualmente en el Hospital General Las Heras de Tupungato, murió el pasado sábado 31 de octubre.

El profesional de la salud había contraído coronavirus hace algunos meses y pudo transitar la enfermedad sin síntomas, pero lamentablemente, el lunes pasado debió ser hospitalizado en el Gran Mendoza luego de presentar una complicación por una gripe y tener una saturación baja de oxígeno, según informaron compañeros de Oscar a El Cuco Digital.

Su pronta partida dejó inmensa tristeza en familiares, amigos y compañeros de trabajo, que el día de ayer lo despidieron con mucho dolor en el oratorio del nosocomio; allí cada presente se acercó con una vela prendida, y le leyeron una carta de despedida escrita por el servicio de guardia.

La carta

OSCAR, OSCARCITO, OSQUI, VIEJO, QUE PODEMOS DECIR QUE TODO EL MUNDO NO SEPA O YA HAYA DICHO, COMO EMPEZAR ESTAS PALABRAS SIN QUE EL CORAZON NO SE OPRIMA, CON ESAS GANAS INMENSAS DE CREER QUE ESTO NO ES VERDAD, COMO NO ESTAR ENOJADOS, TRISTES, CONTERNADOS SI SE NOS FUE LA PERSONA QUE NUNCA NOS DECIA QUE NO, QUE SIEMPRE ESTABA AHÍ PREDISPUESTO A AYUDAR CUANDO LO NECESITABAMOS, SIEMPRE CON UNA SONRISA SINCERA, EL ULTIMO EN IRSE A PESAR DE SER EL PRIMERO EN LLEGAR, CON UNA SABIDURIA INNATA QUE LOS AÑOS PERFECCIONARON.

FUISTE PARA MUCHOS DE NOSOTROS UN BESO, UN ABRAZO, UN OIDO, UNA PALABRA, UN CONSEJO, UN COMPLICE, UN COMPAÑERO, UN AMIGO, UN PADRE, UN ESPOSO Y SOBRE TODO UN MEDICO DEDICADO A SU TRABAJO Y A SU PUEBLO, NUNCA PIDIENDO NADA A CAMBIO. NOS ENSEÑASTE QUE SIEMPRE ES BUEN MOMENTO PARA COMENZAR DE NUEVO, QUE NO HAY QUE DARSE PORBENCIDO, QUE SIEMPRE HAY ALGO PARA APRENDER, PARA CAMBIAR Y PARA HACER. EN REALIDAD, FUISTE TAN GRANDE QUE NOS FALTA TINTA, PAPEL Y TIEMPO.

POR ESO A SU FAMILIA, AMIGOS, COMPAÑEROS, PACIENTES Y CONOCIDOS LES DIGO:

PODEMOS LLORAR PORQUE SE HA IDO O REIR POR LAS COSAS VIVIDAS CON EL….

PODEMOS CERRAR LOS OJOS Y REZAR PARA QUE VUELVA O ABRIRLOS Y VER TODO LO QUE NOS HA DEJADO….

SUS CORAZONES PUEDEN ESTAR VACIOS PORQUE NO LO PUEDEN VER O PUEDEN ESTAR LLENOS DEL AMOR QUE NOS COMPARTIO….

PENSEMOS CADA UNO DE NOSOTROS COMO EL HUBIERA QUERIDO QUE LO RECORDARAMOS EN CADA MOMENTO QUE COMPARTIMOS CON EL…

SEGUIR ADELANTE NOS QUEDA, CON EL DESDE ARRIBA GUIANDO CADA PASO, CUIDANDONOS Y ESPERANDO QUE SEAMOS FELICES CADA UNO A SU MANERA.

SIMPLEMENTE GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS POR HABERNOS PERMITIDO SER PARTE DE TU VIDA….

TE QUEREMOS FUERTE Y PARA SIEMPRE….

0 Comments

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Las más leídas

Una joven de 17 años fue violada en Vista Flores: ya estaría detenido el autor del hecho

By El Cuco Digital / 28 octubre, 2020 / 1 Comment
El sujeto tiene 30 años. Durante las últimas horas se conoció otro caso de violación en el Valle de Uco. El terrible hecho ocurrió el pasado sábado en horas de la tarde en el distrito de Vista Flores, Tunuyán, y...

Piden cadena de oración por Emanuel De Marchi, un joven de San Carlos que pelea contra el Covid

By El Cuco Digital / 27 octubre, 2020 / 0 Comments
Se encuentra internado en terapia intensiva del Scaravelli. Vecinos de San Carlos piden cadena de oración por Emanuel De Marchi, un joven oriundo del departamento que se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Scaravelli tras haber contraído Covid-19....

Otro accidente que se cobra una víctima fatal en San Carlos: el hombre hacía un delivery en moto

By El Cuco Digital / 30 octubre, 2020 / 0 Comments
Imagen ilustrativa Ocurrió hace dos semanas. La noticia trascendió recién este viernes por parte de vecinos. Un nuevo accidente de tránsito en el departamento de San Carlos, se cobró la vida de una persona. El siniestro ocurrió el día 16...

Tragedia en Tupungato: un joven murió luego de caer de un caballo

By El Cuco Digital / 31 octubre, 2020 / 0 Comments
Sufrió graves lesiones luego de que el animal lo arrastrara varios metros. Un joven de 26 años murió tras caer de un caballo en Tupungato. La víctima se encontraba en la Estancia Lencinas, ubicada en la localidad de La Carrera,...

Murió uno de los ocupantes del trágico vuelco del fin de semana en Pareditas

By El Cuco Digital / 30 octubre, 2020 / 0 Comments
El hombre estaba internado en el Gran Mendoza. Murió uno de los ocupantes del trágico accidente que se registró el pasado domingo en Pareditas, San Carlos. El siniestro ocurrió sobre Ruta 40 frente a una reconocida cantera de la zona,...

Tristeza en San Carlos: falleció una vecina muy querida del distrito de Pareditas

By El Cuco Digital / 28 octubre, 2020 / 0 Comments
La mujer estaba enferma y en el último tiempo contrajo Covid-19, lo que complicó su salud. Ayer martes se conoció la triste noticia que Emma Luisa Del Pino, una querida vecina del distrito de Pareditas, falleció a sus 62 años....

Tristeza en Tunuyán: falleció Nancy Palma, una querida peluquera que no pudo ganarle al Covid-19

By El Cuco Digital / 29 octubre, 2020 / 0 Comments
La mujer de 55 años hacía casi un mes que se encontraba en terapia intensiva. Este jueves el departamento de Tunuyán amaneció vestido de luto por el fallecimiento de Nancy Palma, una muy querida peluquera que no pudo ganarle al...

Estos son los horarios de los colectivos del Valle de Uco

By El Cuco Digital / 31 octubre, 2020 / 0 Comments
Estas son las frecuencias dentro de la región y desde y hacia el Gran Mendoza El Cuco Digital te acerca los horarios actualizados de los colectivos de la empresa CATA en el Valle de Uco y hacia y desde la...

Dolor por el fallecimiento de Oscar Bustos, reconocido médico del Hospital Las Heras

By El Cuco Digital / 31 octubre, 2020 / 0 Comments
El estaba internada en el Gran Mendoza. Este sábado falleció Oscar Bustos, reconocido y querido médico del Hospital Las Heras de Tupungato. Según allegados, el hombre sufrió una neumonía y debió ser trasladado al Gran Mendoza donde permaneció internado. El...

Familia de Tunuyán busca desesperadamente a 6 yeguas y 2 caballos que desaparecieron de su finca

By El Cuco Digital / 29 octubre, 2020 / 0 Comments
Se perdieron a plena luz del día. El pasado martes 27 de octubre, una familia sufrió el extravío de ocho equinos en el departamento de Tunuyán y se encuentran buscándolos desesperadamente. Los animales se encontraban en una propiedad ubicada a...
Publicidad Aero Internet