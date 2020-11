Tristeza en el Valle de Uco: una multitud despidió al doctor Oscar Bustos en el Hospital de Tupungato

Falleció el pasado sábado en el Gran Mendoza.

Oscar Bustos, un reconocido y querido médico que se desempeñaba actualmente en el Hospital General Las Heras de Tupungato, murió el pasado sábado 31 de octubre.

El profesional de la salud había contraído coronavirus hace algunos meses y pudo transitar la enfermedad sin síntomas, pero lamentablemente, el lunes pasado debió ser hospitalizado en el Gran Mendoza luego de presentar una complicación por una gripe y tener una saturación baja de oxígeno, según informaron compañeros de Oscar a El Cuco Digital.

Su pronta partida dejó inmensa tristeza en familiares, amigos y compañeros de trabajo, que el día de ayer lo despidieron con mucho dolor en el oratorio del nosocomio; allí cada presente se acercó con una vela prendida, y le leyeron una carta de despedida escrita por el servicio de guardia.

La carta

OSCAR, OSCARCITO, OSQUI, VIEJO, QUE PODEMOS DECIR QUE TODO EL MUNDO NO SEPA O YA HAYA DICHO, COMO EMPEZAR ESTAS PALABRAS SIN QUE EL CORAZON NO SE OPRIMA, CON ESAS GANAS INMENSAS DE CREER QUE ESTO NO ES VERDAD, COMO NO ESTAR ENOJADOS, TRISTES, CONTERNADOS SI SE NOS FUE LA PERSONA QUE NUNCA NOS DECIA QUE NO, QUE SIEMPRE ESTABA AHÍ PREDISPUESTO A AYUDAR CUANDO LO NECESITABAMOS, SIEMPRE CON UNA SONRISA SINCERA, EL ULTIMO EN IRSE A PESAR DE SER EL PRIMERO EN LLEGAR, CON UNA SABIDURIA INNATA QUE LOS AÑOS PERFECCIONARON.

FUISTE PARA MUCHOS DE NOSOTROS UN BESO, UN ABRAZO, UN OIDO, UNA PALABRA, UN CONSEJO, UN COMPLICE, UN COMPAÑERO, UN AMIGO, UN PADRE, UN ESPOSO Y SOBRE TODO UN MEDICO DEDICADO A SU TRABAJO Y A SU PUEBLO, NUNCA PIDIENDO NADA A CAMBIO. NOS ENSEÑASTE QUE SIEMPRE ES BUEN MOMENTO PARA COMENZAR DE NUEVO, QUE NO HAY QUE DARSE PORBENCIDO, QUE SIEMPRE HAY ALGO PARA APRENDER, PARA CAMBIAR Y PARA HACER. EN REALIDAD, FUISTE TAN GRANDE QUE NOS FALTA TINTA, PAPEL Y TIEMPO.

POR ESO A SU FAMILIA, AMIGOS, COMPAÑEROS, PACIENTES Y CONOCIDOS LES DIGO:

PODEMOS LLORAR PORQUE SE HA IDO O REIR POR LAS COSAS VIVIDAS CON EL….

PODEMOS CERRAR LOS OJOS Y REZAR PARA QUE VUELVA O ABRIRLOS Y VER TODO LO QUE NOS HA DEJADO….

SUS CORAZONES PUEDEN ESTAR VACIOS PORQUE NO LO PUEDEN VER O PUEDEN ESTAR LLENOS DEL AMOR QUE NOS COMPARTIO….

PENSEMOS CADA UNO DE NOSOTROS COMO EL HUBIERA QUERIDO QUE LO RECORDARAMOS EN CADA MOMENTO QUE COMPARTIMOS CON EL…

SEGUIR ADELANTE NOS QUEDA, CON EL DESDE ARRIBA GUIANDO CADA PASO, CUIDANDONOS Y ESPERANDO QUE SEAMOS FELICES CADA UNO A SU MANERA.

SIMPLEMENTE GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS POR HABERNOS PERMITIDO SER PARTE DE TU VIDA….

TE QUEREMOS FUERTE Y PARA SIEMPRE….