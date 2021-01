Tunuyanino de 7 años que nunca se ha cortado el pelo, quiere donarlo a algún niño que lo necesite

Su mamá le propuso hacerlo y así “enseñarle que hay otros niños que viven situaciones más complejas que nosotros”.

En el mes de septiembre, el sancarlino Leandro Núñez le entregó su pelo a Delfina, una pequeña de Malargüe con problemas oncológicos. El joven había decidido dejarlo crecer por seis años y luego, cuando optó por cortárselo, buscó a alguien que lo necesitara, y fue así como dio con la pequeña. Este acto emocionó a todos los que conocieron la historia.

Ahora, quien busca a un niño o niña para poder donarle su cabello es Thiago, un pequeño de 7 años que vive en el Puente del Río de Tunuyán.

Su mamá Laura en comunicación con este medio, contó que desde que nació “nunca le cortaron el pelo”. Su papá deseaba hacerle un mural cuando él cumpliera 5 años y así fue, el mural está en la pared y el pelo cumplió su ciclo y que mejor cortarlo para darle un buen destino.

“Thiago me viene pidiendo una bicicleta de hace rato porque caminamos muchos kilómetros para llegar a la escuela, pero no está dentro de mis posibilidades económicas. Muchas veces se pone a llorar y me dice que sus amigos tienen pero él no, entonces yo un día me senté a explicarle que no debía llorar por eso y le conté que hay niños que pasan cosas peores, que no tienen la oportunidad ni de jugar porque están luchando contra una enfermedad, y le propuse incluso poder hacer algo por ellos; le pregunté si le gustaría donarle su pelo a quien lo necesitara y me dijo que sí, por eso ahora buscamos a algún niño o niña”, comentó Laura sobre el surgimiento de la iniciativa.

Por otro lado, la mamá dijo que ya le han ofrecido donarlo a Fundavita o a otras instituciones, pero ellos prefieren encontrar al donatario, conocerlo y entregárselo. “Queremos que este acto de amor le deje una enseñanza, por eso estamos buscando a alguien chico como él. Quiero enseñarle que hay otros niños que viven situaciones más complejas que nosotros”.

“Me encantaría que se pueda cumplir este sueño. Si alguien conoce algún paciente oncológico que sea niño o niña y que este necesitándolo, solo nos tienen que llamar al 2622-587286” cerró la mamá esperanzada de que alguien aparezca pronto.