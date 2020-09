Tupungato incorpora una App a los controles para agilizar el ingreso de personas al departamento

Se trata de Datalycs, una herramienta digital creada por mendocinos.

Cada turista, vecino o persona con razón particular que en algún momento -durante el periodo de cuarentena- haya tenido que ingresar a Tupungato, se encontró y encontrará con operativos de control de prevención donde se recaba la información de quienes ingresan y con que motivo, a los fines de evitar circulación de personas que estén por fuera de la normativa que rige en ese departamento valletano, evaluar la cantidad de personas que circulan, pero fundamentalmente para trazar un nexo epidemiológico y alertar sobre positivos de coronavirus, en caso de ser necesario.

Con el transcurrir del tiempo, la habilitación del turismo interno y con la modificación y actualización de decretos, los controles se han intensificado y se han vuelto más rigurosos, por lo que desde el Municipio buscaron opciones y posibles soluciones a las demoras que se daban en los ingresos y de esta manera aparece Datalycs en Tupungato, una aplicación digital creada por tres jóvenes emprendedores mendocinos que permite conocer en tiempo real el ingreso y egreso de personas.

“Nos visitó quien ha desarrollado junto a sus compañeros de trabajo una aplicación que el Municipio viene usando desde, prácticamente, cuando empezamos con los controles, uno o dos fines de semana después de que habíamos comenzado con este tipo de controles y que nos ha dado mucho resultado” expresó el intendente Gustavo Soto quien acompaña los controles todos los sábados.

“En estos controles al principio necesitábamos información, como nombre y apellido, teléfono, lugar a donde se dirigen, motivo, y esa cantidad de información requiere mucho tiempo de toma de datos y procesamiento, por lo tanto decidimos aplicar esta nueva tecnología que permite que tan solo escaneando un documento se adquiera gran parte de la información y además permite que los mismos inspectores puedan seleccionar el destino y el motivo de la visita haciendo mucho más ágil este proceso para aquellas personas que llegan a nuestro departamento” expresó la directora de Turismo, Analía Parra.

Pero para poder implementar la herramienta fue necesario un proceso de adaptación al sistema con etapas de prueba, de cambios y modificaciones y aplicación de estos últimos para un óptimo funcionamiento y obtención de estadísticas, lo cual significó un trabajo articulado junto al Municipio y los jóvenes del equipo Nearby Mendoza, creadores de la mencionada plataforma digital.

A modo de ejemplo, Parra explicó: “En el caso de que un turista haya presentado o se presente como un caso positivo que haya tenido que ver con nuestro departamento -que hasta el momento no ha pasado- podemos garantizar en qué momento entró, por qué ruta ingresó y a dónde se dirigió acelerando mucho más el proceso de seguimiento del nexo epidemiológico” y destacó: “Esto es un ahorro de información, de tiempo de gestión, permite agilizar los procesos, economizar en lo que es papel, en recursos y también es óptimo para evitar los contactos en el traspaso de documentación”.

Además, desde la Muni apuntan a incentivar a la adquisición de esta aplicación al sector privado y espacios cerrados para hacer más fructíferos los controles, cruzar datos y garantizar junto a los establecimientos que las personas llegaron al lugar de reserva declarado, a lo que Franco Torres, uno de los creadores expresó: “Estamos trabajando en un programa nuevo donde vamos a brindar la herramienta a un muy bajo costo, no decir gratis pero muy bajo costo para que cualquier comerciante tenga acceso a esta herramienta de forma muy sencilla y pueda tener absolutamente toda la información que necesita de las personas que asistan a los locales a través de un celular, una aplicación muy rápida, que no pesa nada y no consume nada de datos”.

“Hemos diseñado esta aplicación a finales de marzo por todo el tema de la Pandemia y el control y veíamos la falta de digitalización de los procesos de control más que nada, entonces nos abocamos de cabeza para tratar de solucionar eso de una forma muy sencilla” detalló Franco Torres y explicó que la forma en la que se pensó la aplicación es siendo lo menos invasivos para los ciudadanos, por lo que no es una herramienta a la que puede acceder cualquier persona, sino que sólo se puede acceder a través de la instalación del equipo de Nearby.

El detalle de la App

Información al instante

Permite el control de documentación mediante tecnología sin contacto.

Integración completa

No más uso de papel, ni manipulación de objetos. Digitalización de documentación. Advertencias en tiempo real en caso de parámetros anormales.

Versatilidad de uso

Configuraciones múltiples, adaptadas a la necesidad de cada usuario tanto como en el ámbito empresarial como también en el sector salud.

Trazabilidad

Facilita y logra el seguimiento preciso de todas las personas afectadas a un posible foco de contagio.

Registro fiable

Genera un registro nativo de las personas sin probabilidades de alterar la identidad de los ciudadanos.

Potencia la actividad

Estadísticas precisas, poder de decisión, control de calidad, mejoras en la experiencia de clientes, turistas, etc.