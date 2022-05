12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, y Día Internacional de la Fibromialgia

Ambas celebraciones se establecieron en homenaje a la fecha de nacimiento de Florence Nightingale.

Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros

El Consejo Internacional de Enfermería (ICN) ha celebrado este día desde 1965. En 1953 Dorothy Sutherland, una funcionaria del departamento estadounidense de salud, educación y bienestar, propuso al entonces presidente Dwight Eisenhower proclamar un Día de la Enfermería, pero no lo aprobó. En enero de 1974, se tomó la decisión de celebrar ese día el 12 de mayo al ser este el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la creadora de la enfermería moderna.

En Argentina se festeja el 21 de noviembre, al conmemorarse la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, en 1935.

Sin enfermeras y enfermeros: sin cuidados

En la celebración del Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, la Organización Panamericana de Salud llama a fortalecer colectivamente la fuerza laboral de enfermería.

Según indica el organismo, la pandemia de COVID-19 cambió las políticas y el futuro de las discusiones políticas y técnicas en torno a la formación de los recursos humanos para la salud y ha reforzado la necesidad universal de proteger e invertir en todas las ocupaciones que participan en la capacidad de preparación y respuesta, en las funciones de salud pública.

En 2021 la OMS aprobó el documento Orientaciones estratégicas mundiales sobre la enfermería y partería 2021-2025, que comprenden cuatro áreas de interés político: educación, empleos, liderazgo y prestación de servicios. Sus recomendaciones incluyen; 1) formar a suficientes profesionales de partería y enfermería con competencias para satisfacer las necesidades de salud de la población; 2) crear puestos de trabajo, gestionar la migración y contratar y retener a este personal allí donde más se necesita; 3) reforzar el liderazgo de la enfermería y la partería en los sistemas sanitarios y académicos; y 4) garantizar que este personal esté apoyado, respetado, protegido, motivado y equipados para contribuir de forma segura y óptima en sus entornos de prestación de servicios.

En la Región de las Américas, las enfermeras y parteras juegan un papel esencial en el logro de los resultados de salud debido a su experiencia, tamaño de la fuerza laboral y su alcance en áreas remotas, poblaciones en situación de vulnerabilidad y grupos minoritarios. Sin embargo, retos como la escasez principalmente en zonas remotas, la migración continua y creciente, las condiciones de trabajo no seguras y no dignas, los salarios no competitivos y la falta del cumplimiento o de la regulación profesional persisten.

Fuente: OPS

Día Internacional de la Fibromialgia

El 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica, también en homenaje a la fecha de nacimiento de Florence Nightingale, que quedaría postrada en su cama durante 50 años a causa de esta enfermedad.

la Fibromialgia, una enfermedad que se caracterizada por un cuadro de dolor musculoesquelético crónico y generalizado de origen desconocido, donde no existen otras enfermedades o alteraciones que lo expliquen. La fibromialgia es una enfermedad reconocida por todas las organizaciones médicas internacionales, por la OMS desde 1992 y constituye un problema sanitario que afecta la calidad de vida de los pacientes.

La Fibromialgia se presenta, dependiendo de la población estudiada, entre el 3-6 % de las mujeres entre 20 y 50 años, siendo la causa más frecuente de dolor osteomuscular generalizado y crónico.

Aunque la Fibromialgia no es una enfermedad mental, el 30% aproximadamente de los enfermos cursan con cuadros como ansiedad o depresión de forma preexistente, o muchas veces secundaria a la enfermedad. “Esto genera un círculo vicioso negativo que paulatinamente afecta todas las áreas de desempeño de la persona incluyendo lo laboral, lo social y familiar”, explica la Dra. Evangelina Melgar, Coordinadora de la Clínica de Fibromialgia del Departamento de Neuropsiquiatría de INECO, además frecuentemente impacta en el trabajo causando ausentismo y licencias prolongadas.

Hasta el momento el diagnóstico se basa en los antecedentes clínicos del paciente y en una detallada exploración física, no puede diagnosticarse mediante pruebas de laboratorio ni radiografías y biopsias musculares. La Dra. Melgar remarca que es una enfermedad que generalmente tarda en diagnosticarse porque los pacientes conviven con el dolor sin consultar mucho tiempo: “Algunos profesionales todavía no conocen bien la patología y tienden a minusvalorar el dolor, atribuyéndole al estrés, a otras patologías psiquiátricas, o a circunstancias”, sostiene la especialista.

Aunque no exista un tratamiento curativo hasta el momento sí hay evidencia de resultados positivos con tratamientos interdisciplinarios que son eficaces en la reducción de los síntomas. Se realizan programas de ejercicios aeróbicos, ejercicios de fortalecimiento muscular y de estiramiento, reeducación de la postura global, técnicas de relajación, mindfulness, psicoterapia cognitivo conductual, musicoterapia, terapia ocupacional, entre otras. Desde el punto de vista farmacológico existen algunas drogas aprobadas que han demostrado eficacia en el manejo de los síntomas. Estos tratamientos organizados en programas interdiscipliarios diseñados en forma personalizada, permiten que el paciente y su familia logren una calidad de vida satisfactoria.

¿Cómo identificar la Fibriomialgia? Síntomas de Alerta:

. Dolor

. Agotamiento o fatiga crónica

. Síndrome de colon irritable

. Trastornos del sueño

. Síndrome de vejiga irritable

. Rigidez en el cuerpo

. Cefaleas

. Malestar abdominal

. Hormigueos

. Entumecimiento

. Mareos

. Dificultad para concentrarse o para retener información.

Fuente: Fundación INECO

Otras efemérides

● 1820. En la ciudad italiana de Florencia nace Florence Nightingale. La enfermera birtánica está considerada la precursora de la enfermería moderna. Estuvo en la guerra de Crimea y a su regreso a Londres creó una escuela de enfemería que fue modelo para la profesionalización de las enfermeras. Su labor inspiró la creación de la Cruz Roja. Falleció en 1910 y la fecha de su nacimiento se recuerda como Día Internacional de la Enfermería.

● 1907. Katharine Hepburn, una de las estrellas más importantes de Hollywood, nace en Connecticut. Creció en una familia progresista y tuvo una carrera de más de sesenta años. Ningún otro actor o actriz logró, como ella, ganar cuatro Oscars, dos de ellos consecutivos. Recibió la estatuilla por Morning Glory, Adivina quién viene a cenar, El león en invierno y En la laguna dorada. Protagonizó una intensa historia de amor con Spencer Tracy. Su filmografía incluye, entre otros títulos, La costilla de Adán, La reina africana, De repente, el último verano y Largo viaje hacia la noche. Murió en 2003, a los 96 años.

● 1928. Burt Bacharach, uno de los más laureados compositores de música popular de los Estados Unidos, nace en Kansas City. Algunas de sus canciones fueron versionadas por los Beatles y los Carpenter. Se llevó tres veces el Oscar: por la banda sonora y la canción de Butch Cassidy y Sundance Kid, y por la canción de Arthur.

● 1937. Nace el comediante George Carlin, uno de los más ácidos en la escena del stand up norteamericano. Se hizo conocido por su humor corrosivo, cargado de fuertes críticas a las instituciones. Símbolo de la contracultura, falleció por problemas cardíacos en 2008.

● 1947. Culmina el cuarto Censo Nacional. Habían pasado 33 años desde el anterior, en 1914. Del 19 al 21 de abril se censaron Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de la Antártida y una estimación de las Malvinas. El relevamiento del resto del país se hizo del 10 al 12 de mayo. En la Argentina del primer gobierno peronista había 15.803.827 habitantes y 3.487.182 viviendas.

● 1949. Termina la primera gran crisis de la Guerra Fría: el bloqueo de Berlín. En junio de 1948, la Unión Soviética dispone un bloqueo terrestre a las zonas controladas por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Moscú fundamenta la decisión en la inminente entrada en vigor del marco alemán, la nueva moneda, que reemplaza al marco imperial. Británicos y norteamericanos organizan un puente aéreo para abastecer a la zona oeste de la ciudad. Stalin no puede impedir el abastecimiento de Berlín Occidental. La situación se extiende durante casi once meses, con aviones que arrojan cajas de comida, y es el propio Stalin el que levanta el bloqueo, ante el éxito de un puente aéreo que la propaganda soviética no puede contrarrestar. Poco más tarde se consuma la división en dos países: Alemania Federal y Alemania Democrática.

● 1986. Fallece Alicia Moreau de Justo a los 100 años. Había nacido el 11 de octubre de 1885 en Londres. Llegó con cuatro años a la Argentina. Se recibió de médica y comenzó a militar en el feminismo y el Partido Socialista, con cuyo fundador y líder, Juan B. Justo, se casó en 1922. Tuvieron tres hijos y enviudó en 1928. Militó por el voto de la mujer y se enfrentó al peronismo. Se quedó en el Partido Socialista Argentino junto a Alfredo Palacios tras el cisma interno, mientras Américo Ghioldi lideraba el Partido Socialista Democrático. Fue una de las fundadoras de la APDH, y la UBA la eligió “Médica del Siglo”.

● 1995. A los 76 años muere una gloria del fútbol argentino: Adolfo Pedernera. Integró la célebre delantera de River conocida como La Máquina. Tras la huelga de futbolistas de 1948, emigró a Millonarios de Colombia. Regresó para retirarse con la camiseta de Huracán. Dirigió a varios equipos, incluyendo la selección colombiana que disputó el Mundial de Chile, en 1962. También fue entrenador del seleccionado argentino que no pudo clasificar a la Copa del Mundo de 1970. Está considerado uno de los futbolistas más completos de la historia.