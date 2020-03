¡UCOGUÍA sumó nuevos prestadores! ¿Todavía no sos parte? ¡Es muy fácil!

Sólo tenés que llamar al siguiente número y recibirás asesoramiento: 2622-467161

El Cuco Digital sigue sumando prestadores a UCOGUÍA, un sitio en internet que busca reunir todos los profesionales, empresas, comercios y servicios del Valle de Uco.

¿Cuántas veces no encontró a quién recurrir ante una emergencia? Cuando le solicitaron un estudio médico específico ¿no fue toda una odisea dar con un profesional o institución donde poder realizárselo? De pronto surgió un evento el domingo en la tarde ¿hay algún peluquero que vaya a domicilio? Hubo un cortocircuito y me quedé sin luz ¡Help! ¡Necesito un electricista de emergencia! ¿Hay algún cirujano plástico en el Valle de Uco? Mi notebook no enciende ¡Estoy al borde de un ataque de nervios! ¿Quién la puede ver de urgencia?

En pocas palabras: cuando una persona tiene una necesidad, UCOGUÍA pone la solución en su mano. O también podríamos decir que, UCOGUÍA es el nexo rápido, fácil y seguro, entre un prestador que brinda un servicio, y la persona que lo necesita.

Por eso estamos muy contentos de darle la bienvenida a cuatro nuevo prestadores.

1) Daniel Cignoli, arquitecto – paisajista te ofrece diseños de proyectos, ejecución de obras y diseños de paisajes sustentables en todo el Valle de Uco

2) Rika Papá para darte un gustito tiene variedades de comidas en su local ubicado en Tunuyán, o si querés lo llevan a tu casa.

3) Depósito mayorista Armella ofrece ventas al por mayor y menor en artículos de almacén, productos de limpieza, lácteos y mucho más en la zona de Colonia Las Rosas y alrededores.

4) Ibaceta tiene todo, pero todo lo que necesites para tu local comercial: bazar gastronómico, equipamientos seminuevos y usados. La buena noticia es que cuenta con facilidades de pago: tarjetas o pagos semanales.

Si querés sumarte es muy fácil, sólo llamá al siguiente número y un asesor te visitará: 2622-467161