Vecinos de Vista Flores reclaman a la Cooperativa del Agua por el mal funcionamiento del servicio

También piden explicaciones por el alto costo de las boletas.

Gran parte de la comunidad del distrito de Vista Flores del departamento de Tunuyán, pide explicaciones a la Cooperativa del Agua por el mal funcionamiento del servicio y por los altos costos que llegan en las boletas mensuales.

Vecinos expresan que vienen reclamando desde hace meses y que aún no han logrado obtener respuestas satisfactorias. De hecho, el vienes a la noche se reunieron con autoridades de la Cooperativa, sin embargo el encuentro habría sido bastante tenso al punto que una mujer denunció en la Comisaría 65º haber sido agredida por Aldo Palma, presidente de la entidad. En consecuencia, no se llegó a ningún acuerdo en esa cita.

Este lunes por la noche se llevará a cabo una nueva reunión. Allí se espera resolver la problemática.

Vanesa, vecina de la zona en comunicación con El Cuco Digital comentó al respecto: “El reclamo básicamente es que el servicio es muy malo. Las cloacas también; cada vez que llueve todo se inunda; no están echándole los líquidos cloacales que corresponden”.

Pero la mujer no sólo se refirió al servicio, sino que también manifestó que hay “muy mala atención” de las autoridades de la Cooperativa del Agua cuando realizan “reclamos”.

“Nosotros nos abastecemos a través de bombas de agua. Hay un molino o un tanque grande de agua donde están las bombas, pero el pueblo ha crecido y no nos abastecemos bien. Además, han aumentado casi el 200 por ciento las boletas y el suministro es malísimo; pasamos de pagar 430 a 1030 pesos. Si tenés agua en la mañana en la tarde no tenés y hay barrios que no tienen en todo el día. A veces les llega el agua a las 4 de la madrugada y lo peor es que no hay respuestas de por qué no hay mejoras” agregó para concluir la vecina.

Por otra parte, este medio también se comunicó con la Cooperativa del Agua, sin embargo desde allí informaron que las autoridades autorizadas para brindar explicaciones se encontraban en una reunión por lo que posteriormente hablarán sobre la situación y los hechos ocurridos el viernes.