Centro de lactancia materna en el hospital Scaravelli: cómo funciona y para quién está destinado

El hospital regional Antonio José Scaravelli del departamento de Tunuyán, cuenta con un centro de lactancia materna, que está destinado exclusivamente para los recién nacidos que permanecen internados en el servicio de neonatología.

En el nosocomio no está el equipamiento necesario para el funcionamiento de un banco de leche, por lo que solo se trabaja con un centro de lactancia, donde se les extrae leche a las propias madres que tienen sus hijos internados.

Ángeles Aspiazú, es una de las profesionales, que trabaja en el centro de lactancia y comentó en comunicación con El Cuco Digital, lo siguiente: “en el centro de lactancia, lo que hacemos es extraer la leche de las madres que están acá en el hospital y se hace el fraccionamiento necesario para darle a los niños que tenemos internado”.

“Esta leche que extraemos sí o sí debe ser consumida en el mismo día, porque no tenemos las máquinas necesarias para poder almacenar, por eso nosotros acá no tenemos un banco de leche, no podemos guardar, se extrae y se consume”, explicó Aspiazú.

Por otro lado, en el centro de lactancia, también se puede ayudar a las madres que no pueden dar de mamar en sus casas “pueden venir de lunes a viernes desde las 8 a las 13 horas, acá la vamos a ayudar a dar del pecho de manera correcta o a extraer la leche para que se la pueda dar sin problemas”, dijo Aspiazú.